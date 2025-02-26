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大罷免潮來臨 多個民團籲全民一同反惡罷

2025/2/26 12:40（2/26 13:36 更新）
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中華民國公教軍警消聯合總會、全國退休教師聯盟、全國教育產業總工會、工商建設研究會、中華民國旅行商業同業公會、中華民國基層藥師協會等多個民間團體，26日在立法院召開記者會，呼籲全民站出來反對惡罷。中央社記者王承中攝 114年2月26日
中華民國公教軍警消聯合總會、全國退休教師聯盟、全國教育產業總工會、工商建設研究會、中華民國旅行商業同業公會、中華民國基層藥師協會等多個民間團體，26日在立法院召開記者會，呼籲全民站出來反對惡罷。中央社記者王承中攝 114年2月26日
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（中央社記者王承中台北26日電）中華民國公教軍警消聯合總會、全國教育產業總工會、中華民國基層藥師協會等多個民團，今天在立法院召開記者會並發表「反惡罷」共同聲明，高呼「反惡罷，護台灣」、「台灣安定，反對惡罷」等口號，呼籲全民站出來反對惡罷。

大罷免潮來臨，中華民國公教軍警消聯合總會、全國退休教師聯盟、全國教育產業總工會、工商建設研究會、中華民國旅行商業同業公會全國聯合會、中華民國基層藥師協會等多個民間團體，今天在立法院召開「社會團體反對民進黨惡罷」記者會。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁、書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強，以及國民黨立委李彥秀、許宇甄、國民黨組發會社會部主任水雲翔等人出席。

全國教育產業總工會創會理事長黃耀南表示，民進黨利用側翼，偽裝成民團及個人，對在野黨立委進行惡意罷免。今年中央政府總預算是歷年最高，在野黨立委幫人民監督政府是理所當然，為何要被提起罷免，令人匪夷所思。

黃耀南指出，這些罷免團體及個人在資訊揭露後，發現很多人都有接受政府補助，或是民進黨在背後支持，這樣還能稱為民團嗎，完全就是惡質的罷免，這樣的罷免完全沒有正當性，希望今天的記者會能給予在野黨支持的力量，也呈現民進黨支持惡罷沒有正當性。

中華民國基層藥師協會理事長沈采穎表示，這次的惡罷宛如霸凌，是最壞的榜樣，只要不合執政黨的意見，就要動用罷免。憲法賦予人民罷免權，本來是要淘汰不適任的民代及首長，現在卻變成執政黨排除異己、政爭的工具。呼籲全民站出來反對惡罷，捍衛中華民國台灣的民主價值。

傅崐萁指出，中華民國是民主的國家，但執政黨連尊重憲法、尊重不同聲音等基本的民主素養都沒有，國民黨團很憂心，執政黨不斷在撕裂台灣社會，只有顏色認同，「非我族類，殺無赦」。

傅崐萁表示，憲法賦予立委4年任期，當人民賦予總統執政的權力，更要有民主自由的聲音，對政府施政建言，制衡也是民主的常態。但從總統賴清德當選以來，各種鬥爭議題充斥在台灣社會，民進黨挾龐大資源，鋪天蓋地對秉持民意，監督政府的在野黨立委，進行無差別攻擊，並推動罷免。

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傅崐萁指出，全世界民主國家從未發生過，在野黨的國會議員全數遭執政黨發動攻擊及罷免，民進黨無非是要把整個國家完全壓制後，能夠重新掌握國會，拿回立法院長的寶座。大罷免的最終目的就是要罷免立法院長韓國瑜，讓民進黨團總召柯建銘當院長，讓立法院成為總統府的立法科。

隨後，與會的各民團代表也將共同連署的「反惡罷」共同聲明，以及「台灣社會團體共同訴求及心聲」，交給國民黨團，並與傅崐萁、王鴻薇、羅智強等人，一同高呼「反惡罷，護台灣」、「台灣安定，反對惡罷」、「當家鬧事，人民唾棄」等口號。（編輯：蘇志宗）1140226

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中華民國公教軍警消聯合總會、全國教育產業總工會等多個民團，26日在立法院舉行記者會並發表「反惡罷」共同聲明，國民黨立法院黨團總召傅崐萁（後中）、書記長王鴻薇（後中右）、首席副書記長羅智強（後中左）等人出席聲援，一同高呼「台灣安定，反對惡罷」等口號。中央社記者王飛華攝 114年2月26日
中華民國公教軍警消聯合總會、全國教育產業總工會等多個民團，26日在立法院舉行記者會並發表「反惡罷」共同聲明，國民黨立法院黨團總召傅崐萁（後中）、書記長王鴻薇（後中右）、首席副書記長羅智強（後中左）等人出席聲援，一同高呼「台灣安定，反對惡罷」等口號。中央社記者王飛華攝 114年2月26日
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