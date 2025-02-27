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罷免立委陳冠廷案 領銜人出面喊冤指遭冒名

2025/2/27 15:59
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（中央社記者蔡智明嘉義縣27日電）民進黨嘉義縣立委陳冠廷罷免連署案達第1階段連署門檻，但傳出民眾遭冒用連署，透過律師到嘉檢提告連署的徐姓領銜人偽造文書等罪嫌。徐姓領銜人今天喊冤，稱遭到冒名。

徐姓領銜人今天到嘉義縣選舉委員會詢問撤案事宜，他接受媒體聯訪說，他與擔任副領銜人的妻子都是遭到冒名，連提議書都沒摸到。

徐姓民眾說，曾擔任過國民黨黃復興黨部常委，之前有黨部人士打電話請他當罷免立委陳冠廷領銜人，他並未同意，也從未送罷免提議書到中選會，昨收到中選會通知，才知道他成了領銜人。

徐姓民眾指出，以他為名領銜送出的提議人數有2639人，其中不合規定依法刪除915人，刪除後提議人1724人，不足規定人數有480人。

徐姓民眾今天到嘉義縣選委會要撤案，選委會副總幹事張啓模回應，一階連署提議書如果要撤案，需要2/3提議人同意，不過中選會既然已通知不足規定人數480人，領銜人只要在接到通知10天內沒有領連署書，視同放棄連署，罷免案也視同無效。

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陳冠廷今天發布新聞稿表示，對於國民黨嘉義縣黨部被指主導這種大規模造假行為，提出嚴正譴責，並認為國民黨中央也應該對此事負起責任，不要讓無辜的人捲入，必須公開向全民道歉。

國民黨嘉義縣黨部表示，罷免陳冠廷案不是他們發起的，無法回應。（編輯：李淑華）1140227

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陳冠廷
民進黨：10綠委遭冒名連署罷免 盼檢調徹底調查嘉義男個資遭冒用連署罷免 委律師提告領銜人
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