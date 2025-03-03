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首頁 / 政治

教廷外長稱致力與中對話 外交部：密切注意互動

2025/3/3 17:53
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（中央社記者楊堯茹台北3日電）教廷外長蓋拉格近日表示，仍致力梵中對話。外交部今天表示，密切關注梵中互動情形，並重申台梵邦誼深厚，期盼教廷持續維護宗教自由的核心價值，深化雙方合作與邦誼。

外交部長林佳龍透露，台灣目前最需用心維繫的兩個邦交國是教廷與海地。根據天主教媒體近日專訪教廷外長蓋拉格（Paul Gallagher）的內容，教廷仍致力與中國針對主教任命協議展開對話，盼藉此建立雙方的信任與理解。

外交部下午回覆中央社提問表示，台梵邦誼深厚，雙方共享自由及人權等普世價值。外交部密切關注梵中互動情形，以及教廷期盼透過與中國交往對話，試圖改善中國天主教徒的艱難處境。

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外交部指出，基於尊重宗教自由的立場，政府期盼教廷持續維護宗教自由的核心價值，也將持續推動與教廷及天主教會在人道關懷領域的合作，不斷深化台灣與梵蒂岡的合作與邦誼。

外交部也說，近日教宗方濟各（Pope Francis）因身體不適住院，總統賴清德及外交部長林佳龍等高層及台灣天主教社群都在第一時間表達誠摯關心，並持續為教宗的健康祈禱。外交部祝福教宗早日康復，帶領教廷與天主教持續弘揚宗教普世博愛精神與宗教自由。（編輯：林興盟）1140303

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