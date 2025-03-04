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蕭副總統見傳統基金會創辦人 盼台美在AI產業合作

2025/3/4 20:57（3/4 21:06 更新）
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副總統蕭美琴（右）4日接見美國智庫「傳統基金會」創辦人佛訥（Edwin Feulner，左），就台美經貿合作廣泛交流意見。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 114年3月4日
副總統蕭美琴（右）4日接見美國智庫「傳統基金會」創辦人佛訥（Edwin Feulner，左），就台美經貿合作廣泛交流意見。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 114年3月4日
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（中央社記者葉素萍台北4日電）副總統蕭美琴今天接見美國智庫「傳統基金會」創辦人佛訥，她說，當美國持續引領全球AI發展之際，台灣在全球科技供應鏈中扮演關鍵角色，也將持續蓬勃發展；台美雙方是彼此重要的合作夥伴，期盼在AI產業領域進一步合作，打造雙贏的夥伴關係。

總統府發布新聞稿表示，蕭副總統下午接見美國智庫傳統基金會創辦人佛訥（Edwin Feulner）一行，就台美經貿合作廣泛交流意見。

對於訪賓帶來台灣經濟自由度持續在亞洲和全球名列前茅的好消息，蕭副總統表示，政府將繼續努力，維持台灣高度的經濟自由。她也感謝傳統基金會對推動台美避免雙重課稅協定的支持，並盼相關法案儘速在美國國會通過。

副總統談到，總統賴清德上任後提出五大信賴產業，其中之一即為AI領域，希望與其他熱愛自由的民主國家合作，當美國持續引領全球AI發展之際，台灣在全球科技供應鏈中扮演關鍵角色，也將持續蓬勃發展。

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她指出，台美雙方是彼此重要的合作夥伴，期盼在AI產業領域進一步合作，打造雙贏的夥伴關係。

傳統基金會3日發布2025經濟自由度指數（2025 Index of Economic Freedom），台灣在全球排名第4，亞太地區排名第2。（編輯：楊蘭軒）1140304

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賴總統見傳統基金會創辦人 倡韌性多元半導體供應鏈
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