台積電擴大對美投資 傅崐萁：台灣已無安全保障

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（中央社記者王承中台北5日電）台積電對美國擴大投資，國民黨團總召傅崐萁今天表示，未來最先進、最高端的晶片製程都在美國，台灣已經沒有安全保障，質疑賴政府出賣台灣的科技產業。國民黨團書記長王鴻薇則說，台積電的投資讓美國高枕無憂，但台灣換到什麼，政府沒有告訴全民。

美國總統川普（Donald Trump）和台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠等設施。川普說，台積電此舉將可避免晶片輸美被課徵大幅關稅。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天在立法院接受媒體聯訪時表示，台積電除先前已經投資美國的650億美元外，又要再新增1000億美元投資赴美設廠，總共投資美國金額高達1650億美元，等於把台灣的外匯存底搬走30%。

傅崐萁指出，更嚴重的是，本來擔心台積電2奈米製程會到美國去，現在連最先進的1.6奈米都要到美國去，那台灣還剩下什麼。

傅崐萁表示，未來最先進、最高端的晶片製程都在美國，即便台海未來發生戰爭，美國已擁有大部分晶片製程，可以穩固美國的科技發展。當護國神山搬走後，台灣還剩下什麼，台灣已經沒有安全保障，總統賴清德到底在做什麼，為什麼把台灣最重要的科技產業都出賣了。

傅崐萁指出，國民黨過去全力推動創設台積電，最後卻在民進黨手上被出賣，請賴總統腰桿挺直，保護好台灣的「護國神山」台積電，不能讓其成為美積電。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇、國民黨立委柯志恩、葛如鈞等人，則在立法院國民黨團記者室召開「台積電變美積電？國安拉警報」記者會。

王鴻薇表示，當台積電擴大投資美國1000億美元，相當於新台幣5.4兆元，比今年度中央政府總預算還多。台積電投入這麼大的資金，並把先進製程帶到美國，看起來這樣的投資，讓美國總統川普高枕無憂，但台灣換到了什麼，這是政府沒有告訴全民的事情。

王鴻薇指出，美烏元首日前在白宮會談，烏克蘭希望以稀土資源換得美國的安全承諾，而在台積電投資案中，台灣是否要求美國給予安全持諾。台積電投資案能否讓台灣免於貿易戰、關稅戰，目前也看不到任何說法，而隨著台積電把先進製程搬到美國，台灣半導體的優勢又在哪裡。

柯志恩表示，台積電已經不是企業而已，而是台灣在國際安全、經濟安全上重要的基地。今天台積電擴大對美投資，是包括非常先進的製程、封裝廠、研發中心，請問根要如何留在台灣。過去台灣最引以為傲的研發技術也被搬到美國後，台灣的優勢是否會被削弱。

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柯志恩指出，當政府口口聲聲表示台積電擴大對美投資是互利共贏，那就要問在台積電的投資案中，台灣贏得什麼。

葛如鈞表示，過去政府都信誓旦旦保證，台積電會根留台灣，結果現在卻大翻盤，而且在台積電與美國政府的談判中，完全看不到中華民國政府的角色，顯然華府的大門，並沒有對民進黨政府敞開，這對台灣整體國安造成非常深的隱憂。（編輯：蘇志宗）1140305