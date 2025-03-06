史丹佛「台灣計畫」研討會 林佳龍、谷立言將出席

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（中央社記者張欣瑜舊金山5日專電）美國史丹佛大學舒思深亞太研究中心（Shorenstein APARC）去年啟動「台灣計畫」，與中國、韓國、日本計畫並列，中心主任申起旭表示，希望推動外界對台灣在政治與科技之外，更全面的理解與認識。

「台灣計畫」23日將首度在台北舉辦研討會，外交部長林佳龍與美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）將出席並於開幕致詞。

舒思深亞太研究中心主任申起旭（Gi-Wook Shin）受訪指出，過往當外界談到台灣，會特別關注地緣政治和科技技術，許多其他重要議題往往會被被忽略，「台灣計畫」有別於多數美國大學內的台灣項目，期盼推動對台灣更全面的理解，探討包括社會、文化、歷史、創新等議題。

談到「台灣計畫」重要性，申起旭指出，他1980年代來到美國，當時外界對日本關注度最高，1990年代後有很長一段時間，注意力移轉到中國，直到近幾年，台灣開始受到大量關注，而在同一個中心內同時設有中國計畫與台灣計畫並非那麼容易，史丹佛大學的台灣計畫，與中國、韓國、日本計畫並列，是推動台灣研究的一個重要機會。

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申起旭表示，這次赴台舉辦研討會展現舒思深亞太研究中心對「台灣計畫」的高度重視，正投入資源發展「台灣計畫」，確保此計畫成為史丹佛大學永久設立項目。

申起旭也強調，為減低政治影響，「台灣計畫」所有資金來源皆來自私人而非政府，藉此確保計畫的政治中立性，以期能創造更大的自主性與穩定性。（編輯：張芷瑄）1140306