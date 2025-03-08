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藍推反廢死公投 黃國昌：立院合作開放找時間詳談

2025/3/8 19:32（3/8 20:31 更新）
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（中央社記者郭建伸台北8日電）國民黨為迎戰大罷免潮，將啟動反廢死公投因應，且傳出擬透過立法院提案。民眾黨主席黃國昌今天表示，民眾黨對立法院合作保持開放，至於公投的題目得與國民黨找時間坐下來詳細討論。

根據公投法，立法院對於重大政策的創制或複決，若認為有提出公投必要，得附具主文、理由書，經立法院院會通過後10日內，交由主管機關辦理公民投票，且不適用領銜人提案連署相關規定。

今天是國際婦女節，民眾黨桃園市黨部下午舉辦「敬女力，現活力」活動，黃國昌與黨秘書長周榆修及女性黨公職前往參與，黃國昌也在會前接受媒體訪問。

媒體詢問，國民黨因應大罷免將推出反廢死公投促「公投綁罷免」，但連署可能來不及，擬採取立法院提案方式，未來民眾黨是否贊同。

黃國昌說，重要的公共政策藉由公投反映全民意志，這是在民主憲政下民眾表達意見非常好的方式，至於8月的公投題目，例如國民黨先前表示，不贊成進一步推動廢死，他相信在台灣可得到多數民眾支持。

黃國昌表示，至於立法院如何合作，民眾黨保持開放，若是有可相互討論共同努力推動的方向，這一點沒有太大問題。

黃國昌指出，接下來公投的題目，民眾黨與國民黨可能有需要找時間坐下來，詳細討論多數台灣民眾所關心的問題。

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談及媒體報導指民眾黨對反罷免態度轉趨保守，黃國昌說，網媒引用匿名放話，他看了非常驚訝，但民眾黨內部根本沒有這樣的討論，他身為黨主席也沒聽過這樣的話或參與討論，並強調民眾黨對於深化台灣民主、反對綠色威權的立場從未動搖。

此外，黃國昌在「敬女力，現活力」活動上表示，台灣社會在文化與法規導致女性工作者處於不公平狀態，有時必須透過制度調整，現行法規有7天家庭照顧假，但被歸類在無薪的事假；從今年起，民眾黨將給予黨工優於法令的7天全薪家庭照顧假，並於立法院推動修法，讓全台民眾都享有這項福利。（編輯：林克倫）1140308

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民眾黨主席黃國昌8日出席桃園市黨部舉辦的「敬女力，現活力」活動時除了向女性致敬，表示民眾黨從今年起優於現行法規，給予7天全薪家庭照顧假。（民眾黨提供） 中央社記者郭建伸傳真 114年3月8日
民眾黨主席黃國昌8日出席桃園市黨部舉辦的「敬女力，現活力」活動時除了向女性致敬，表示民眾黨從今年起優於現行法規，給予7天全薪家庭照顧假。（民眾黨提供） 中央社記者郭建伸傳真 114年3月8日
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