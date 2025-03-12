馬英九籲民進黨棄非核家園 總統帶頭提倡包容新能源

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（中央社記者劉冠廷、葉素萍台北12日電）前總統馬英九今天呼籲民進黨宣示放棄「非核家園」主張，停止這種既過時又誤國的能源政策，以迎接台灣非碳家園新時代的來臨，也希望總統賴清德能公開帶頭提倡包容核能在內的新能源。

對此，民進黨發言人韓瑩表示，有關核能的議題，行政院先前已說明，目前政府對於既有核電廠處置，皆依法行政。如果未來新的核能技術在「安全」、「沒有核廢料問題」、「社會也有充裕共識」等3個前提下，政府抱持開放討論的態度。

馬英九今天透過臉書指出，看到美國在台協會（AIT）處長谷立言關切台灣供電，提議台灣應採核能做為可靠能源，行政院長卓榮泰回應如果有新的核能技術，願意與世界合作，他心中感慨萬千。

馬英九提到，「非核家園」的能源政策，是1970年代民進黨所提出最重要與知名的政治號召，但時代、環境在變，全球各國能源政策也早已改變，而且還在繼續改變中，在2025年3月的今天，全球已經少有國家或專家在喊「非核家園」這種過時與錯誤的口號。

馬英九解釋，目前威脅世界人類最大的環境災難，早已不是核能污染，而是碳排放污染。30年來，「減碳」早已取代廢核，成為全球先進國家能源政策的主軸，反核不但沒有意義，反而有害，因為與當前減碳而不反核的世界趨勢完全背道而馳。

馬英九說明，當全球不再廢核的大趨勢中，民進黨迄今仍堅持多年不變的反核政策。不知道民進黨的領導人物，是缺乏現代知識以致昧於世局發展，還是為了面子問題，不顧人民死活堅持這個錯誤政策，但民進黨繼續負隅頑抗下去並無意義，因為事實根本辦不到，也因為技術上就是不可能。

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馬英九呼籲，希望民進黨當局能恢復頭腦的清醒，認清時代的發展。不要一誤再誤。希望賴總統、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰等高層官員，都能真正深入了解並掌握世界能源發展的最新趨勢，不要再昧於形勢，還在今天莫名其妙地反核。

馬英九強調，前民進黨主席林義雄過去固然有令人敬佩的道德操守與政治堅持，但其反核的主張確實早已過時多年，這是違背世界潮流，違反人類發展的不智行為，會給台灣帶來退步與災難。請賴總統與民進黨為台灣人民的未來慎重思考，改弦易轍，並公開帶頭提倡包容核能在內的新能源，這才是台灣人民之幸。（編輯：翟思嘉、張若瑤）1140312