立委：每年近百位新手駕駛事故傷亡 籲檢討駕訓制度

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（中央社記者王揚宇台北13日電）民進黨立委林月琴等人今天說，初領駕照2年內的年輕人，成為國內交通事故傷亡的高風險族群。另外，每年約有近百位新手駕駛死於交通事故案件，呼籲交通部檢討改革國內駕訓制度，也要持續擴大推動機車駕訓教育與安駕補助。

林月琴今天與駕訓班業者黃飛發、台灣交通安全協會監事暨駕訓教練劉軒誠在立法院召開記者會，針對國內駕訓制度改革議題，要求交通部積極檢討精進，並應參考國外駕照考驗機制設計與推動經驗，加速制度改革腳步。

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林月琴質疑，檢視目前各階段的交通安全教育發現，國內並無明確的學校教育時數配置，而在成年前後的駕訓教育，也因學習過程中缺乏充足訓練，加上考照內容過於簡單，未能篩選出合格的駕駛人，使得初領駕照2年內的年輕人，成為國內交通事故傷亡的高風險族群，每年約有近百位新手駕駛死於交通事故案件。

林月琴等人呼籲，交通部應正視國內駕訓教學的發展困境，修訂民間業者管理辦法及相關規範，協助駕訓教育正常化發展，同時透過精進考訓制度與後端駕駛人管理機制的搭配，培養出適格的駕駛人，共同營造安心安全的用路文化。（編輯：蘇志宗）1140313