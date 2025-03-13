民進黨：政策宣講費用黨部支出 藍白別潑髒水

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（中央社記者葉素萍台北13日電）民眾黨質疑，民進黨政策宣講動用行政資源。民進黨發言人韓瑩今天表示，民眾黨沒看清楚內容就急著造謠，活動是民進黨中央黨部辦的，行政團隊是受邀出席；政策宣講活動費用皆由黨部支出，請藍白不要惡意潑髒水。

民進黨發布新聞稿指出，民眾黨與國民黨昨天否決總預算與財劃法的覆議案，不顧國家建設的發展與民意的不滿，更加印證民眾黨是國民黨的「傅」隨組織，過去一年聯手在國會毀憲亂政、掏空台灣，阻礙國家安全與發展。

韓瑩指出，藍白仗勢國會多數，不願給行政部門有充分說明，不給朝野立委充分討論機會，不顧人民反彈，更無視國家長遠發展。

韓瑩說，面對覆議案民進黨已窮盡一切方式而不可得，為將台灣拉回正軌，讓台灣繼續穩健向前，只能選擇最直接方式與人民對話。

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韓瑩表示，民進黨所舉辦8場政策宣講的相關費用，都是由黨部支出，反觀，民眾黨只會「寄生國會」占用公家資源；日前更遭議員指控利用北市府資源補助一日北高活動，搭建政黨舞台；民眾黨政治獻金帳目一團亂，「有跟民眾說清楚？之後要舉辦說明會錢從哪裡出？柯文哲拿補助款去買房，對得起小草們嗎？」

韓瑩說，在野黨無視人民聲音，漠視國家當前各種挑戰，民進黨身為執政團隊的成員，有責任搭起社會大平台，直接與人民理性對話；透過宣講的機會，邀請行政院長卓榮泰以及內閣團隊成員，還有民進黨執政縣市首長、立法委員、以及各行各業意見領袖代表，向人民頭家報告，匯集更大的民主力量，讓國家繼續前進。（編輯：林興盟）1140313