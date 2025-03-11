加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
黃仁勳將來台參與COMPUTEX盛會 5/19發表主題演講
首頁 / 政治
賴清德
新聞專題
賴清德1/300
首頁 / 政治

民進黨：賴總統兒子皆有依法服兵役 勿散播錯誤言論

2025/3/11 13:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北11日電）退役少將栗正傑指控總統賴清德兒子未當兵，民進黨發言人韓瑩今天表示，此言論明顯悖離事實，賴總統2位兒子皆有依法服兵役，有心人士不應未經查證即於電視節目上公開指控，散播錯誤言論。

媒體報導指出，栗正傑10日貼出總統賴清德委任律師黃帝穎寄出的律師函，對方要告他在中視「庶民大頭家」節目中說賴兒子在美國不回台當兵是不實言論。

韓瑩今天向媒體表示，栗正傑指控賴總統兒子未當兵，此言論明顯悖離事實，賴總統2位兒子皆有依法服兵役，有心人士不應未經查證即於電視節目上公開指控，散播錯誤言論，相關內容多所謬誤臆測，呼籲發言前應詳實查證，勿誤導社會大眾。

google news透過 Google News追蹤中央社

韓瑩說，栗正傑已在節目上澄清，如果一再散布不實言論，民進黨將蒐證提告。

另外，韓瑩指出，近日部分藍營人士或親屬赴美就學或任職遭到質疑，「我們不禁懷疑是否藍營就是永遠都用兩套標準，做不實的政治鬥爭，毫無是非可言？」（編輯：林淑媛）1140311

#中視
#兵役
#黃帝穎
#賴清德
#民進黨
#韓瑩
#賴總統
韓瑩
藝人呼應中國台灣省 民進黨：慎防文化統戰藍指台積電未換到安全承諾 民進黨：唱和中共疑美論
賴清德
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
陳智菡證實府擬派代表赴柯文哲爸爸告別式 柯家婉拒
17
更多編輯台推薦新聞：