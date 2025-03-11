民進黨：賴總統兒子皆有依法服兵役 勿散播錯誤言論

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北11日電）退役少將栗正傑指控總統賴清德兒子未當兵，民進黨發言人韓瑩今天表示，此言論明顯悖離事實，賴總統2位兒子皆有依法服兵役，有心人士不應未經查證即於電視節目上公開指控，散播錯誤言論。

媒體報導指出，栗正傑10日貼出總統賴清德委任律師黃帝穎寄出的律師函，對方要告他在中視「庶民大頭家」節目中說賴兒子在美國不回台當兵是不實言論。

韓瑩今天向媒體表示，栗正傑指控賴總統兒子未當兵，此言論明顯悖離事實，賴總統2位兒子皆有依法服兵役，有心人士不應未經查證即於電視節目上公開指控，散播錯誤言論，相關內容多所謬誤臆測，呼籲發言前應詳實查證，勿誤導社會大眾。

透過 Google News 追蹤中央社

韓瑩說，栗正傑已在節目上澄清，如果一再散布不實言論，民進黨將蒐證提告。

另外，韓瑩指出，近日部分藍營人士或親屬赴美就學或任職遭到質疑，「我們不禁懷疑是否藍營就是永遠都用兩套標準，做不實的政治鬥爭，毫無是非可言？」（編輯：林淑媛）1140311