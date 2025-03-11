加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日本麻疹個案2至4日曾逛士林寧夏夜市 衛生局籲足跡重疊者健康監測
首頁 / 政治
賴清德
新聞專題
賴清德2/300
首頁 / 政治

稱賴總統兒子未當兵 退役少將栗正傑致歉未查證

2025/3/11 15:04（3/11 15:57 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
總統賴清德。（中央社檔案照片）
總統賴清德。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北11日電）退役少將栗正傑日前稱「總統賴清德的兒子躲在美國不回台灣當兵」，賴總統發律師函要求澄清致歉。栗正傑昨天致歉，稱他受到媒體輿論誤導，未經查證就認為賴總統的小孩在美國沒有當兵，並依照律師函的要求，公開澄清致歉。

栗正傑2月20日於中視「庶民大頭家」節目稱，賴總統的兒子躲在美國，根本連當兵都毫不考慮；賴總統隨後以民進黨主席身分委由律師黃帝穎發出律師函，要求栗正傑公開澄清道歉。

栗正傑昨晚於「庶民大頭家」節目致歉，並舉出寫有「忍令三軍統帥遭民誤會，且看退伍老兵為他澄清」的紙板表示，他是受到媒體相關「賴總統小孩沒當兵？」等報導輿論誤導，所以才會稱賴總統的兒子沒當兵。

google news透過 Google News追蹤中央社

栗正傑指出，他依照律師函的要求，在節目上澄清，他於2月20日在中視節目誤指賴清德兒子躲在美國，「所言與事實不符，特此誠心致歉」。

民進黨發言人韓瑩今天則表示，賴清德兩個兒子皆有依法服兵役，有心人士不應未經查證即於電視節目上公開指控，散播錯誤言論，呼籲發言前應詳實查證，勿誤導社會大眾，栗正傑已在節目上澄清，如果一再散布不實言論，民進黨將蒐證提告。（編輯：翟思嘉）1140311

延伸閱讀
立委要求總統小孩回台當兵 卓榮泰批危言聳聽賴清德與青年座談罕見提家人 2個兒子學成都會回台父親節曬與兒子騎馬打仗插畫 賴清德：心中永恆甜蜜
賴清德
陸生團爭議 劉世芳喊話馬英九不要知法犯法馬英九赴移民署說明陸生團爭議 內政部：依規處理
賴清德
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
民進黨：賴總統兒子皆有依法服兵役 勿散播錯誤言論
27
更多編輯台推薦新聞：