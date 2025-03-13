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總統接見國際同濟會訪團 盼共同投資台灣未來世代

2025/3/13 21:16
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（中央社記者溫貴香台北13日電）總統賴清德今天接見國際同濟會等一行人表示，同濟會員熱衷公益服務，同時提升台灣國際能見度，成功爭取亞太年會來台舉辦。他並期盼公私協力合作，共同投資台灣未來世代，讓台灣年輕人積極實踐自我、為世界做出更多貢獻。

賴總統下午在總統府接見「國際同濟會」世界總會長李寬勇、國際同濟會台灣總會總會長甄啓剛、亞太地區國際同濟會主席黃武田等一行人，總統致詞時表示，「國際同濟會2025年亞太年會」明天將在高雄登場，非常歡迎大家來台，加深台灣跟世界各國的交流。

他提到，訪賓來自不同國家，但都秉持國際同濟會的精神，以「關懷兒童，無遠弗屆」為目標，努力促進全球孩童和人民的健康與福祉，令人敬佩。

總統說，他擔任公職多年，認識許多同濟會的幹部與會員，每一位都熱衷公益服務，除了長期支持國內兒少福利工作，號召捐血、反毒、提供急難救助，透過表揚十大傑出農業專家，為永續農業盡心盡力，也積極投入國際公益服務，提升台灣的國際能見度。

總統指出，這次亞太年會來台舉辦，邀請來自12個國家的人士參與，就是同濟會夥伴努力的成果，讓更多人更認識台灣、喜歡台灣、支持台灣，他要表達最深的感謝之意。

總統說，如同國際同濟會關心兒童，他就任總統後，也推動許多重要政策，來投資台灣的下一代，讓年輕人可以勇敢追夢。包括推動「0到6歲國家一起養」，減輕年輕夫婦負擔，讓每個孩子都能受到好的照顧；也透過縮短公私立大專學雜費差距、提高經濟弱勢學生補助等措施，希望讓每一學生都能獲得同樣的教育機會。

他進一步說，政府也推出「青年百億海外圓夢基金計畫」，支持孩子到海外交流學習、拓展國際視野，勇敢追求夢想。

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總統表示，所有的政策與計畫都需要公私協力合作，才能事半功倍。因此，期盼借助所有國際及國內同濟會員的人脈和資源，共同投資台灣的未來世代，讓台灣的年輕人能積極實踐自我、為世界做出更多貢獻。

最後，總統再次感謝台灣總會成功爭取到亞太年會到台灣舉辦，除了開會，也歡迎大家到台灣旅遊。（編輯：林興盟）1140313

賴清德
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