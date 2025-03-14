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民進黨政策宣講15日首發 卓榮泰率鄭麗君陳世凱開講

2025/3/14 10:47
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（中央社記者溫貴香台北14日電）民進黨「人民是頭家」政策宣講會15日登場，首場開講從台中市出發，行政院長卓榮泰領軍，率副院長鄭麗君與台中子弟、交通部長陳世凱，並邀百工百業代表在地牙醫師嚴雯馨開講。

民進黨今天發布新聞稿表示，本週六（15日）啓動一連8場的「人民是頭家」政策宣講會，向人民頭家提出報告。黨發言人韓瑩指出，週六、週日分別先從台中及桃園登場，並邀請行政院長及內閣團隊成員、立法委員，以及各行各業的意見領袖代表，直接向人民闡述此次宣講會的「國家要安全，台灣要向前」主軸目標，匯聚更強大的民主力量，引領國家向前。

韓瑩說明，首發場將從台中出發，除了黨秘書長林右昌外，也邀請行政團隊由行政院長卓榮泰領軍，率鄭麗君、陳世凱出席，而立法院由民進黨團幹事長吳思瑤及在地在台中立委蔡其昌、何欣純擔任講者；而桃園場，由卓榮泰、行政院秘書長龔明鑫、內政部長劉世芳出席，並與服務桃園的4位不分區立委王義川、林月琴、郭昱晴及張雅琳共同擔任講者。

韓瑩解釋，助講者除了黨公職、行政團隊成員外，還有百工百業代表，其中，台中場有來自在地的嚴雯馨牙醫師，平時運用專業投身在治療患者、教學及衛教宣導，更是「女力護國」發言人；桃園場，則由在地的歷史作家、曾任高中教師的李文成，也是podcast節目「一歷百憂解」主持人。

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韓瑩表示，兩位助講者皆是長期關注公共議題針砭時政，對近1年來藍白在國會造成的亂象感到憤怒，為國家面對嚴峻挑戰感到憂心，決定挺身助講，發揮公民影響力。

此外，韓瑩提及，本次政策宣講會的主視覺以漫畫風格形式呈現，並以「人民是頭家、向人民報告」為理念核心發想，確切傳達給人民，政府具體想法與作為，同時，設計採用對話框的形式，展現出政府就站在人民面前，與人民直接對話、溝通。（編輯：張若瑤）1140314

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