劉書彬就任立委 自述理直氣和不是誰的翻版

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（中央社記者郭建伸台北14日電）民眾黨立委劉書彬今天正式宣誓就職，她受訪表示，除了秉持民眾黨的理性、務實、科學態度，面對朝野僵局，也會是位理直氣和的立委。她強調，自己就是民眾黨的劉書彬，絕不會如他黨總召所說，是某位立委的翻版。

民眾黨前立委吳春城因壯世代爭議於2月底宣布請辭，遺缺由東吳大學政治系教授劉書彬遞補。中選會日前已公告劉書彬當選，立法院於今天安排劉書彬的宣誓就職典禮。民進黨團總召柯建銘日前則批評，國民黨有個立委翁曉玲，民眾黨則來一個劉書彬，「這個比翁曉玲還翁曉玲」。

劉書彬今天上午身穿一襲粉紅色套裝現身就職典禮現場，並在立法院長韓國瑜、大法官朱富美及民眾黨其餘7位立委見證下宣讀誓詞。由於劉書彬與韓國瑜都是東吳大學校友，兩人握手之際，劉書彬也向韓國瑜高喊「學長好」，場面輕鬆但不失莊重。

劉書彬受訪時表示，她在宣誓就職時感到責任重大，承擔國家、社會跟政黨的期待，她來自學界，身為民眾黨立委，問政時將秉持民眾黨理性、務實、科學的態度，為百姓服務並監督國家施政。

劉書彬強調，面對當前朝野僵局，她會是位理直氣和的立委，絕不會如他黨總召所說，是某位立委的翻版，每個人都有獨特價值，她就是民眾黨的劉書彬。

就職典禮結束後，民眾黨團總召黃國昌也偕黨團成員在議場外舉行記者會。媒體詢問，如何看待總統賴清德總統宣布恢復軍事審判。

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黃國昌表示，回想2013年25萬人上凱道響應「送仲丘」活動，曾讓許多人為之動容，當年民進黨帶頭推動廢除軍事審判制度，讓軍人有真正公平審判的制度，如今卻要恢復軍審法，到底要解決什麼問題，國防部也未提出修法時間表，令人不敢置信。

黃國昌抨擊，總統賴清德宣布恢復軍審後，民進黨中央馬上將質疑與反對者貼上「中共同路人」標籤，執政黨到底多不負責任，才會在繳不出成績單的情況下，屢屢操弄口號撕裂台灣。（編輯：張若瑤）1140314

東吳大學政治學系教授劉書彬（右5）遞補民眾黨立委，14日上午在立法院宣誓就職。圖為劉書彬與立法院長韓國瑜（左5）、民眾黨立委黃國昌（左4）等人合影留念。中央社記者吳家昇攝 114年3月14日

台灣民眾黨立法院黨團14日在立法院議場會舉行記者會，黨籍立委張啟楷（左）、林國成（右）等人一同歡迎新就職的立委劉書彬（中）加入黨團。中央社記者王騰毅攝 114年3月14日

台灣民眾黨立法院黨團14日在立法院議場前舉行記者會，黨團總召黃國昌（右）率黨籍立委張啓楷（左）等人一同歡迎新就職的立委劉書彬（中），劉書彬也發表未來期許，希望能擔任一位理直氣和的立委。中央社記者王騰毅攝 114年3月14日

台灣民眾黨立法院黨團14日在立法院議場前舉行記者會，黨團總召黃國昌（右4）率黨籍立委黃珊珊（右起）、林國成、陳昭姿（左起）、林憶君、麥玉珍、張啓楷一同歡迎新就職的立委劉書彬（右3）。中央社記者王騰毅攝 114年3月14日

東吳大學政治學系教授劉書彬（圖）遞補民眾黨立委，14日上午在立法院出席立法委員宣誓儀式。中央社記者吳家昇攝 114年3月14日

立法院長韓國瑜（左）14日上午在立法院出席民眾黨立法委員劉書彬（右）宣誓就職儀式，兩人握手致意並合影留念。中央社記者吳家昇攝 114年3月14日