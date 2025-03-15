學者：充分揭露兩岸交流 掌握國人在中國安全風險

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（中央社記者溫貴香台北15日電）總統賴清德13日揭示5大國安威脅與17項因應策略，中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛今天受訪表示，充分揭露兩岸交流，能達事前管理、嚇阻之效，讓政府在第一時間掌握國人在中國面臨的人身安全風險。

王智盛分析，賴總統提出的5大威脅，歸納出中國幾年來對於台灣愈演愈烈的各種的統戰、滲透甚至侵略手段，是時候要有更完整嚴密的國安法制予以管理，包括事前預防、事後懲處。

王智盛指出，「兩岸人民關係條例」規範得很清楚，國人不得領用中國身分證，中國就另推定居證、居住證這種擦邊球，再對外宣稱台灣人與中國人是一樣的。因此修法擴及規範不得領用定居證、居住證，有其必要性、急迫性。

他表示，現行「港澳條例」只要居留1年就能申請定居，其實太過快速。在香港實施「國安法」後，台灣同情香港人的同時，也擔心中國藉此作為洗人口的破口，政府已注意這樣的風險與趨勢。

王智盛認為，把公務人員赴中相關規範擴及民意代表，讓民代與中國的交流透明化，也能避免民代被抹紅、貼標籤。此外，相關單位應全面盤點，例如體育團體、村里長等，透過揭露能讓本來能去的人就安心、正當地去，有問題的人就不敢去。公開揭露還能讓台灣民眾在中國面臨人身安全風險時，政府能在第一時間掌握。

他提到，去年有超過70件台灣民眾在中國被抓捕，但可能更多是大家不知道的。有了報備制度，能讓黑數浮現，中國也可能比較謹慎，不至於如此囂張。這就是事前管理，並能達成嚇阻效果。

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王智盛強調，目前最嚴重的就是國家忠誠、共諜問題，恢復部分軍事審判，是要因應近幾年來快速衍生的共諜案。去年64起共諜案，就有2/3是現役、退役軍人，較2021年暴增3倍，代表目前的管理機制出現嚴重漏洞，需要有效的管理與嚇阻；且這只針對「陸海空軍刑法」第二篇的內亂、外患、叛國、洩密等軍事犯罪，第三篇的一般犯罪仍適用一般司法審判。

王智盛說，過去對軍事審判憂心的是軍事法庭的封閉性等問題，但透過制定「軍事法官任用條例」、「軍事法院組織法」，可重建讓大家有信心的審判制度，建議國防部納入人權法學者意見，並參考美、韓、英等國做法。（編輯：黃瑞弘）1140315