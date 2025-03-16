邱議瑩等綠委高雄宣講 呼籲市民站出來守護未來

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（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）針對財劃法及總預算覆議案遭藍白封殺，民進黨立委邱議瑩等人今天呼籲關心台灣的市民站出來守護自己的未來。國民黨高雄市黨部回應表示，將辦說明會讓真相不再被扭曲。

「挺台灣護未來」宣講今天下午在鳳山區五甲龍成宮舉行，現場湧入數百民眾參加。民進黨立委邱議瑩、李柏毅、李昆澤、許智傑等人上台宣講，高雄市議會議長康裕成及市議員林智鴻、陳慧文、鄭光峰等人也到場表達支持。

邱議瑩表示，中國正在滲透國軍，2024年因為共諜案被起訴者有66%是軍人，中國滲透無所不在，甚至恐怕連立法院都被滲透。她並批評藍白亂刪政府預算，衝擊許多攸關民生政策，也使高雄建設受到影響。

邱議瑩說，高雄市民對藍白在國會的各種亂象，都感到非常氣憤，呼籲大家一起化為行動，透過網路發聲、參與實體活動外，更要積極和親朋好友聯繫，集結成具體的力量，共同守護台灣的未來。

邱議瑩並表示，除了現場有代收罷免連署書外，外縣市的市民也可將罷免連署書提供給邱議瑩服務處，會協助寄送，發揮更大的力量。她並宣傳「人民是頭家，台灣要團結」政策說明會將於3月29日到高雄舉行，呼籲市民一起參與。

許智傑、李柏毅、李昆澤等人致詞時，分享自己在立法院所見的運作實況，批評藍白立委行徑荒唐，尤其是財劃法對高雄的不公平，更是令人難以接受。

此外，民進黨立委賴瑞隆今天前往楠梓、左營區的市場掃街宣講，也呼籲市民共同站出來，一起挺台灣，終止台灣國會亂象，讓立法院回歸正軌。

賴瑞隆表示，高雄人的發展，不應再被藍白立委影響，高雄人民不會坐視，未來將持續透過掃街及宣講會，向市民報告國家危機及立法院亂象，也呼籲大家3月29日一起到三民公園參加「人民是頭家，台灣要團結」政策說明會。

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國民黨高雄市黨部發言人張永杰對此表示，民進黨濫用公帑、煽動仇恨，大搞大罷免，國民黨中央預計從3月20日啟動全台百場「還錢於民，拿回人民被偷走的錢！」全台政策說明會。

張永杰說，高雄也會有相關場次，屆時會向市民報告國民黨做了什麼、正在做什麼、未來還要為人民做什麼，「讓真相不再被扭曲，讓全民看清執政黨醜陋的真面目」。國民黨將走入群眾，跟人民站在一起、爭取應得的權益。（編輯：黃名璽）1140316