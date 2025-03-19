國會辦公室遭勞檢 葉元之：沒有不當辭退助理

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（中央社記者林敬殷台北19日電）日前遭控職場霸凌前助理，遭指為慣老闆的國民黨立委葉元之，台北市政府勞動局昨天勞檢葉元之的立法院研究室。葉元之今天表示，沒有不當辭退助理，也沒有不讓助理看病，「沒有就是沒有」，等調查報告出來後，希望可以釐清外界質疑。

北市勞動局昨天上午勞檢葉元之位於立法院的研究室，但因未事先告知立法院院方，北市勞動局事後表示，確有未盡妥適之處，將檢討精進相關程序。

葉元之今天上午在立法院受訪時表示，他不曉得什麼程序，他昨天上午在新北市板橋跑行程，接到助理電話後，他無法趕回，但當下表示全力配合。

對於北市勞動局指出，勞檢發現現場無當事勞工的出勤紀錄、未設置職場暴力預防措施等，限期1個月改善。

葉元之說，他會配合改善，但他昨天與助理討論時，有參考其他企業的案例（設置職場暴力預防措施），其實是非常複雜，他會跟立法院研究，是否弄一個版本給所有立委，該改善就改善。

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對於先前捲入職場霸凌爭議遭人檢舉，導致昨天北市勞動局勞檢，葉元之表示，沒有助理躺在病床上打給他，被他辭掉，沒有就是沒有，沒有不當辭退，而是助理請辭，也沒有不讓助理看病，實際上一直都有去看病，只要助理說去看病，不可能不准。

葉元之表示，剛好利用這次勞檢的機會，等調查報告出來，希望可以釐清外界的疑慮。（編輯：蘇龍麒）1140319