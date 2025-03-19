葉元之挨批慣老闆 勞長：政治人物應善待助理

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（中央社記者吳欣紜台北19日電）國民黨立委葉元之挨批「慣老闆」，北市勞檢處昨天勞檢葉元之國會辦公室，勞動部長洪申翰今天說，政治人物應善待助理，勞動部也願跟立法院討論勞檢流程以符合勞檢精神。

北市勞動局日前於1999接獲民眾檢舉，葉元之遭爆涉有職場霸凌、禁止勞工請病假等涉違反勞動法令事項，昨天前往葉元之國會辦公室進行勞檢，發現現場無當事勞工的出勤紀錄、未設置職場暴力預防措施等，限期1個月改善。

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洪申翰今天在立法院業務報告及備詢，會前接受媒體訪問對於葉元之遭勞檢，他表示，任何政治人物在政治上的表現，其實都非常仰賴好的助理或好的幕僚協助，所以真的也希望政治人物應要善待自己的助理或是幕僚，尤其是該遵守的勞動法規必須要遵守。

對於昨天北市勞動局稱前往勞檢未提前知會立法院、後續要檢討精進相關程序等，洪申翰也說，勞動部是法規上的主管機關，勞動部願意跟立法院來討論，如果往後有相關的案例的話執行程序該怎麼兼顧對立法院的尊重。（編輯：郭諭儒）1140319