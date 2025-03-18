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勞檢葉元之辦公室未告知立院 北市：將檢討程序

2025/3/18 22:45
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（中央社記者陳怡璇台北18日電）台北市政府勞動局今天勞檢國民黨立委葉元之辦公室，勞動局長王秋冬晚間表示，這次勞動檢查未提前向立法院院方告知，「確有未盡妥適之處」，將檢討精進相關程序。

北市勞動局表示，接獲檢舉指稱葉元之職場霸凌、禁止勞工請病假等，今天勞檢發現現場無當事勞工的出勤紀錄、未設置職場暴力預防措施等，限期1個月改善。

勞動局晚間透過聲明補充，市府3月5日接獲有關立法委員辦公室疑似違反勞基法的檢舉，依照規定由權責機關即勞動局勞檢處處理，所以今天前往立法委員辦公室進行勞動檢查。

王秋冬表示，這次勞動檢查未提前向立法院院方告知，確有未盡妥適之處，將檢討精進相關程序。

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王秋冬說，該民眾檢舉指控有「不讓勞工請病假」、「請病假期間解僱、違反解僱必要性原則」的情形，要求市府進行勞檢；因此，市府今天依照這件檢舉案的內容進行檢查，並要求雇主對出勤紀錄補充說明。

葉元之辦公室稍早對遭到勞檢表示，尊重並全力配合調查，盼釐清外界疑慮。（編輯：黃名璽）1140318

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