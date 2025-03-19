美批中明目張膽不負責 林佳龍：續合作確保區域和平

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北19日電）共軍日前對台執行聯合戰備警巡，美國國務院重批明目張膽且不負責任的威脅。外交部長林佳龍今天表示，感謝美方重申對台承諾，台灣將持續與美方合作，共同確保區域和平穩定。

共軍機艦17日在台灣周邊海空域執行聯合戰備警巡，美國國務院一名發言人18日向中央社表示，中國不能既對台灣祭出明目張膽且不負責任（brazen and irresponsible）的威脅，還又自稱是「動盪世界的穩定力量」想要外界信服。另針對中國反分裂國家法實施20週年，美國務院發言人強調，確保台灣人民不受威脅。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部長林佳龍感謝美國國務院再次重申美方對台灣的堅定承諾，以及反對以武力或脅迫改變現狀的立場，並明確指陳中國「明目張膽且不負責任」的威脅與片面改變現狀的行徑。

透過 Google News 追蹤中央社

林佳龍表示，中國近日種種作為一再自證其為台海乃至全球的「麻煩製造者」、企圖片面改變現狀的一方。國際社會也看清中國「作賊喊抓賊」的伎倆與欺世盜名的偽善本質。

林佳龍強調，台灣作為國際社會負責任的成員，將持續與美方合作，共同確保區域及台海的和平、穩定與繁榮，也呼籲各國共同關切中國對台軍事威脅、法律戰等灰色地帶脅迫、以及片面升高區域情勢的作為。（編輯：黃國倫）1140319