加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
強烈冷氣團影響至明天清晨 新竹苗栗防6度以下低溫
首頁 / 政治

美批中明目張膽不負責 林佳龍：續合作確保區域和平

2025/3/19 20:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北19日電）共軍日前對台執行聯合戰備警巡，美國國務院重批明目張膽且不負責任的威脅。外交部長林佳龍今天表示，感謝美方重申對台承諾，台灣將持續與美方合作，共同確保區域和平穩定。

共軍機艦17日在台灣周邊海空域執行聯合戰備警巡，美國國務院一名發言人18日向中央社表示，中國不能既對台灣祭出明目張膽且不負責任（brazen and irresponsible）的威脅，還又自稱是「動盪世界的穩定力量」想要外界信服。另針對中國反分裂國家法實施20週年，美國務院發言人強調，確保台灣人民不受威脅。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部長林佳龍感謝美國國務院再次重申美方對台灣的堅定承諾，以及反對以武力或脅迫改變現狀的立場，並明確指陳中國「明目張膽且不負責任」的威脅與片面改變現狀的行徑。

google news透過 Google News追蹤中央社

林佳龍表示，中國近日種種作為一再自證其為台海乃至全球的「麻煩製造者」、企圖片面改變現狀的一方。國際社會也看清中國「作賊喊抓賊」的伎倆與欺世盜名的偽善本質。

林佳龍強調，台灣作為國際社會負責任的成員，將持續與美方合作，共同確保區域及台海的和平、穩定與繁榮，也呼籲各國共同關切中國對台軍事威脅、法律戰等灰色地帶脅迫、以及片面升高區域情勢的作為。（編輯：黃國倫）1140319

#中國
#外交部
#林佳龍
#美國國務院
林佳龍
台北城市智慧展登場 烏克蘭11城市35官員出席吳志中與德國副議長視訊 盼續建經濟合作模式
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

74
更多編輯台推薦新聞：