中共33機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控
2025/3/20 09:49
（中央社記者吳書緯台北20日電）國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機27架次，其中逾越海峽中線及進入西南空域20架次，並偵獲共艦6艘，總計中共33機艦持續在台海周邊活動，並偵獲1顆中共空飄氣球，國軍嚴密監控與應處。
國防部表示，偵獲1顆中共空飄氣球進入台灣防空識別區，空飄氣球於昨天下午5時55分在台中西方93浬、高度2萬7000呎偵獲，氣球向東飄行穿越台灣本島上空後於昨天晚間7時40分在太平洋上空消失。
根據國防部今天公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午8時5分至昨天晚間6時45分，在台灣海峽空域偵獲中共8架次主、輔戰機及無人機，其中1架次逾越中線。
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國軍於昨天上午9時20分至昨天下午5時20分在台灣西南空域偵獲中共19架次主戰機。
國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。（編輯：張均懋）1140320
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