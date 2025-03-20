藍委駁斥沒砍教育部留學獎學金 郭昱晴：不要罵錯人

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（中央社記者林敬殷台北20日電）國民黨立委不滿民進黨指控藍白立委砍掉公費留學獎學金，質問教育部次長張廖萬堅，「我們怎麼可能會刪呢？」不過，民進黨立委郭昱晴說，該則網路貼文原PO有說是中研院，包含學術交流的中研院業務費被藍白凍結新台幣11.62億元，「來源要搞清楚，不然是罵錯人」。

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社群網路日前有一則貼文，提及自己的留學獎學金因在野黨刪減預算而無法出國，多位民進黨立委引用批評，並成為民進黨「人民是頭家」宣講會上抨擊在野黨的話題，引發國民黨立委不滿，日前舉行記者會駁斥，更在今天成為國民黨立委質詢的焦點。

國民黨立委柯志恩表示，民進黨立委在人民是頭家宣講中說在野黨刪除公費留學獎學金，很多家長都在抗議，小孩今年好不容易考上公費留學考試，因為在野黨刪減預算，讓學生沒有辦法出去，「今年留學獎金有沒有凍結或刪減？」

張廖萬堅說，據他了解是沒有，個案有去了解。

未等張廖萬堅提及個案，柯志恩指出，現在網路到處流傳，但教育部114年度編列公費留考獎學金包括貸款有3407萬元，鼓勵學生國外交流4.8億元，鼓勵赴世界一流大學留學獎學金2.3億元，世界大學合作獎學金1.9，還不包括留學貸款2000多萬及新南向國家實習5億元，留學獎學金有9億4000多萬元，比去年7億多元還多1.3億元，都沒有刪凍，但為什麼有這麼多的謠傳。

張廖萬堅表示，立委的資料非常清楚，教育部得到資料也是這樣。

柯志恩拉高分貝說，太誇張、太離譜，教育部有做澄清嗎，「選擇沉默，難道是配合這樣的謠言嗎？」張廖萬堅表示，不會去配合，網路有太多消息，來不及澄清，並允諾會澄清。

國民黨立委葛如鈞質詢時，要求教育部查清楚，張廖萬堅表示，貼文者有說不是教育部的獎學金，葛如鈞反問，不是教育部就跟教育部無關嗎。張廖萬堅說，比較難跨部會去了解。

葛如鈞轉而要教育部應向批評此事的民進黨立委何欣純、林俊憲、郭昱晴澄清。張廖萬堅表示，若立委要求，教育部會跟他們說明。

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稍後質詢的郭昱晴表示，「獎學金不是只有教育部能提供吧？」張廖萬堅說，還有僑委會、外交部、中研院、國科會等。如果有名有姓有單位，教育部比較好去了解。

郭昱晴公布一則網路截圖說，「來源要搞清楚，不然真的是罵錯人」，原PO有說是中研院，而114年度中研院的業務費被在野黨凍結11.62億元，業務費包含學術交流、學術研討等相關經費，可能跟這位原PO無法成行有關。（編輯：蘇志宗）1140320