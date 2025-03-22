參選新北市長？林右昌：國難當前不宜談論個人

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（中央社記者黃郁菁花蓮縣22日電）民進黨「人民是頭家」政策宣講會花蓮場今天登場，民進黨秘書長林右昌出席；媒體提問否參選新北市長，他表示，「國難當前不宜談論個人」。

民進黨中執會19日通過成立「2026選舉先期策略小組」，林右昌未列名選策小組。今天他出席「人民是頭家」政策宣講會花蓮場，活動前媒體詢問「未列名是否意味將參選新北市長」。

林右昌表示，「國難當前」，台灣內外都遇到非常多挑戰跟危險，現在最重要的是能夠面對這些問題。民進黨挺身而出解決問題，不要思考到個人，現在不是談論個人好時機。

對於花蓮場宣講用意，林右昌說，從去年濫權、擴權，以及違憲法案，都是國民黨立法院黨團總召傅崐萁主導，辦在花蓮也是希望讓所有花蓮民眾知道，他們所選出來的立委帶給台灣民主社會多大危害，這是所有公民的責任，大家都要認清、要有行動站出來。

林右昌也說，主計長陳淑姿日前在立法院答詢時講得非常清楚，而且一一駁斥傅崐萁，今天來講給花蓮民眾聽有其必要；而傅崐萁近幾次去中國，回來後把立法院搞得非常亂，也推出爭議法案，由陸委會主委邱垂正現身說法，應可讓大家更清楚了解。

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民進黨「人民是頭家」政策宣講會，15日啟動後連續3週末共辦理8場，花蓮場是第3場，也是非六都首場。由行政院長卓榮泰領軍行政院團隊，林右昌、陳淑姿、邱垂正都到場，另外政務委員兼工程會主委陳金德，以及立委沈伯洋、王義川、陳培瑜與前職棒選手陳義信等人出席。

宣講會現場聚集約2000多人，甚至有從花蓮南區支持者，相約搭遊覽車前來花蓮市自由廣場參加。（編輯：孫承武）1140322