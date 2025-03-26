總統主持將官晉任 盼全面檢討組織編裝提升作戰韌性

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（中央社記者溫貴香台北26日電）總統賴清德今天主持4月份將官晉任授階典禮表示，希望晉任將官能以「檢討組織編裝，提升作戰韌性」為目標，全面檢討主戰、守備與後備部隊的組織架構，並透過各項演訓，例如上週完成的立即備戰操演，驗證部隊執行聯合作戰計畫的能力，貫徹實戰化訓練。

總統賴清德上午在總統府秘書長潘孟安，國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄等人陪同下，主持陸軍上校董帥谷、湯成、張景泰、李宗泰等4人晉任陸軍少將，海軍上校黃超興晉任海軍少將、空軍上校周文祥晉任空軍少將，總統首先向晉任將官，表達最誠摯的祝賀，並表示，今天的晉升除了代表各位在過去的表現受到肯定，也是對各位未來的軍旅生涯，有更多的期許。

總統賴清德（中）26日上午主持「中華民國114年4月份將官晉任授階典禮」，賴總統授階恭喜陸軍269旅旅長董帥谷（右）晉任少將。中央社記者王騰毅攝 114年3月26日

總統表示，6位在人才培育、戰備演訓、文宣心戰、後備動員、以及網電作戰等各領域，都戮力以赴，達到提升國防能量的目標。

總統表示，面對威權勢力的集結與合流，以及中共日益增強的灰色地帶侵擾，必須要運用不對稱思維及堅強的軍事實力，展現自我防衛的決心，守護台灣的民主自由，讓區域和平穩定、繁榮發展。

他希望各位在晉任後能夠以「檢討組織編裝，提升作戰韌性」為目標，全面檢討主戰、守備與後備部隊的組織架構，並且透過年度各項演訓，驗證部隊執行聯合作戰計畫的能力。

他說，像是上週完成的立即備戰操演，就是採取狀況誘導的方式，希望讓各級部隊，對於防衛作戰備戰部署階段的整備，都能夠更加熟悉，貫徹實戰化訓練，持續強化國軍的戰力。

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總統強調，政府也會給予國軍最大的支持，除了從下個月將開始實施的待遇調整方案，也會持續推動國防改革，挹注充足的國防資源，推動現代化部隊的管理，為國軍帶來人才穩定、效率提升的多重效益，讓國家的人才能夠更加聚集，國家一天比一天更強大。

最後，總統重申，會和大家團結努力，一起守護珍惜的民主、和平與繁榮。（編輯：蘇龍麒）1140326