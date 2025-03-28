日退役上將：台日命運共同體 須確保不落入中國

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（中央社記者吳書緯台北28日電）面對中國設定於2027年具備攻台能力，日本退役上將岩田清文今天表示，未來戰爭依賴半導體及AI，台、日、美要建立半導體同盟，而台灣與日本是命運共同體，且台灣是日本的國家利益，須確保台灣不落入中國。

印太戰略智庫今天舉行「台日科技未來論壇」，邀請日本退役上將、前陸上幕僚長岩田清文以「現代戰爭中半導體的重要性」為題發表演講。

日本陸上自衛隊幕僚長（相當於陸軍參謀長）為陸上自衛隊最高階的幹部，出身自裝甲兵科的岩田清文於2013年至2016年擔任陸上幕僚長。

岩田清文表示，標槍反裝甲飛彈、海馬士多管火箭系統、無人機等武器在俄烏戰爭扮演重要角色，而這些武器內都有半導體，外界可能以為武器系統的半導體相當先進，但事實是裝在武器、軍備內的半導體晶片是45奈米至250奈米的晶片，都不是最先端的晶片。

岩田清文表示，俄羅斯在俄烏戰爭爆發後，雖然遭受到西方國家禁運半導體等先進科技，但北韓、伊朗等國仍提供軍事裝備支援，而中國雖未支援武器，但提供大量半導體晶片以及各式軍民兩用裝備給俄羅斯。

針對未來戰爭的樣貌，岩田清文表示，未來戰爭將是人機整合作戰模式，如運用AI技術可自主進行攻擊的無人機、無人船、無人潛艦、機器人等，而以有人操縱的戰機引導無人機進行自殺攻擊的模式，也將會持續發展，因此高性能晶片是未來無人化作戰的關鍵。

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面對中國設定將於2027年，人民解放軍具備攻台能力，岩田清文說，「我個人認為，台灣與日本是命運共同體」，為了應對未來戰爭，台、美、日應該要確立能獨立生產半導體，並且可以相互合作，確保高性能半導體製造高品質，並且從俄烏戰爭時俄羅斯仍有源源不絕的半導體得到經驗，西方國家應確保供應鏈安全且加強出口管制。

岩田清文表示，台灣是日本的國家利益，台灣落入中國手中，對於日本的國家利益將會是打擊，必須確保與日本同樣擁有民主、自由、法治的台灣，不會落入中國手中，「我每天都在講，不要以為台灣是別人家的事情，台灣也是我們家的事情」；他說，台灣、日本、美國要建立起半導體同盟國，確保高性能半導體的供應，並讓中國瞭解在半導體生產上沒有勝算，阻斷中國侵台的野心。（編輯：林興盟）1140328