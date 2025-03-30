國民黨辦政策說明會 朱立倫、蔣萬安同場力挺李彥秀

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（中央社記者劉冠廷台北30日電）國民黨為反制大罷免，今天下午在台北市內湖區舉辦政策說明會，黨主席朱立倫說，大家要出門投下罷免不同意票，不去投票就是支持民進黨；台北市長蔣萬安表示，民進黨藉罷免就是要不斷重選、選到贏，選到席次過半才是民進黨口中的民主。

國民黨下午在內湖區舉辦政策說明會，也為面臨罷免危機的黨籍立委李彥秀造勢，包括朱立倫、蔣萬安以及國民黨籍台北市議員李明賢、闕枚莎、游淑慧等，皆到場力挺。

朱立倫表示，許多外國友人不解，為何執政黨要罷免在野黨的立委，他回答只有一個原因，因為民進黨不能輸。但他也在思考，前總統陳水扁執政時，民進黨也是少數，因此很多民進黨的前輩，完全不能接受今天的民進黨如此墮落，台灣的民主恐沒完沒了，會產生惡性循環。

朱立倫說，台灣這30多年來，最讓大家驕傲的是言論自由，過去總統賴清德擔任立委時，可以舉著寫有台獨萬歲的牌子，但按照法律這是顛覆中華民國，結果沒有被抓，就是因為尊重言論自由；但30年過後，言論變成沒自由，要思想管制，這是民主的大倒退。

朱立倫強調，為了台北市、為了市民，就是要力挺李彥秀，不管罷免投票是哪一天，一定要投下不同意罷免票；他最擔心的是，許多支持李彥秀的市民表示不會去投票，但不去投票就是支持民進黨，一定要去投下不同意罷免票。

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蔣萬安表示，民進黨假借罷免，就是要不斷重選、選到贏，選到席次過半才是民進黨口中的民主，民進黨假借到各地宣講預算被刪，實際上就是容不下人民的監督與批評，容不下網軍側翼的經費被刪。

蔣萬安指出，民進黨到處把人抹紅、扣帽子，就是在製造社會仇恨與對立，目的是要監控人民、審查言論，達到寒蟬效應，讓大家不敢批評執政；他呼籲大家要挺身而出，站出來投下罷免的不同意票，還給認真的李彥秀公道，因為李彥秀真的受委屈了。（編輯：林克倫、楊蘭軒）1140330