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首頁 / 政治

黃國昌點名綠委護航為弊案遮醜 吳思瑤：不當違憲共犯

2025/4/1 13:04
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（中央社記者陳俊華、王揚宇台北1日電）立法院國發基金調查委員會昨天開會，朝野立委爆口角衝突。民眾黨團總召黃國昌今天說，民進黨立委蔡易餘、鍾佳濱、王義川、吳思瑤堪稱「立院四寶」，極盡護航之能事，幫民進黨弊案遮醜。

對於黃國昌的指控，吳思瑤受訪表示，黃國昌才是坐穩立法院「違憲三寶」之首，民進黨團不需要陪黃國昌當違憲的共犯。立法院的調查權是輔助性質，不是為了調查而調查，黃國昌難道忘了之前在憲法法庭被幾位大法官洗臉的情形。

立法院國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會昨天開會，會議一開始，鍾佳濱、吳思瑤、蔡易餘、王義川分別提出會議詢問，將「違法會議、會議無效」的牌子放在桌上，並要列席的國發會主委劉鏡清「你報告就違法，你不用報告」。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會。黃國昌說，今天已經是連續第4天立法院會被民進黨癱瘓，怕到不敢開會，是有多少弊案要遮掩，只會跳針說「違法會議」，乾脆直說立法院要監督官員都是違法，官員不准回答問題、上台備詢，杯葛目的就是遮掩臭不可聞的弊案。

黃國昌表示，昨天在國發基金調查委員會上，民進黨竟威脅自家首長「不准報告」，護航升級為威脅，就是為了遮掩民進黨掌權後，把國發基金當小金庫，私相授受、官商勾結，爽花納稅錢養自家人的真相。

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黃國昌指出，國發基金過去聲稱「有專家評估、決策嚴謹」，直到調查委員會成立調閱資料才發現，外審委員專家砲聲隆隆，紛紛點出「直接不建議投資」，但15名委員中有6人不是請假就是找代理，最後強行通過投資案；民進黨「立院四寶」蔡易餘、鍾佳濱、王義川、吳思瑤，極盡護航之能事，幫民進黨弊案遮醜。

吳思瑤說，黃國昌要調查的聯合再生或如興案，如果其掌握不法事證，要做的應當是具體向檢調機關舉發，而非在立法院私設刑堂，然後要所有立委陪他當違憲共犯，倘若真的有不法事證，民進黨團絕對支持查辦到底。（編輯：林淑媛）1140401

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