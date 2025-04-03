川普宣布對台開徵32%對等關稅 藍委籲政府提對策

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（中央社記者王承中台北3日電）美國總統川普宣布實施對等關稅，對台灣開徵32%關稅。國民黨團書記長王鴻薇今天表示，最擔心的事情終於發生了。之前台積電擴大赴美投資，民進黨政府沒有對策還樂觀其成，現在美國對台採取懲罰性關稅，民進黨政府到底有沒有對策，還是只有大罷免。

川普今天宣布將以國家為基礎課徵對等關稅，其他國家對美國課徵多少稅，美國將回敬約一半的「折扣」關稅，其中台灣對美課徵64%關稅，因此美國將對台灣課徵32%關稅。

王鴻薇今天受訪表示，國民黨團最擔心的事情終於發生了，美國政府宣布要對台灣課徵32%關稅。這樣的高關稅，對於台灣所有外銷企業，特別是中小企業來說，可以說是晴天霹靂。

王鴻薇說，現在看起來，台灣不僅把台積電送給美國，美豬、美牛也讓台灣民眾吃了，過去民進黨政府告訴大家，一定要接受美豬美牛，台灣才可以加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），但到現在，台灣連門都沒看見，反而迎來美國政府的高關稅。

王鴻薇表示，行政院長卓榮泰昨天還在臉書發文稱大家可以安心睡覺，原來行政院、總統可以安心睡覺，但民眾可以安心睡覺嗎。

王鴻薇指出，之前台積電擴大赴美投資，民進黨政府沒有對策還樂觀其成，現在美國政府對台採取懲罰性關稅，民進黨政府是否又只能說樂觀其成，到底有沒有對策，還是對策只有大罷免。

國民黨立委葛如鈞表示，美國對等關稅並非突如其來，相關問題早有跡象，然而，民進黨政府毫無動作，令人失望。反觀加拿大與墨西哥，因事前積極與美國談判，成功避開關稅名單，凸顯準備的重要性。執政黨連基本功都未做到，令人氣憤。

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葛如鈞呼籲民進黨政府別硬吞32%關稅，須立即行動。加拿大與墨西哥的成功經驗證明，關稅可透過談判移除。政府若硬吞32%關稅，只換取虛名，將是「美麗的錯誤」，執政黨應停止立院空轉，帶領產業與人民共同應對危機。

國民黨立委林沛祥表示，美國宣布對台加徵關稅，這對貿易是很沉重的打擊，台灣必須重新面對川普時代的台美關係，是否如民進黨政府講得這麼好。整個全球局勢已經在變化，未來台灣應考量是否單靠美國就能確保國際地位，還是要以務實靈活的身段，維護自身利益。（編輯：林家嫻）1140403