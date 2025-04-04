節能家電退稅優惠6月屆期 藍委提修法改常態辦理

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（中央社記者王承中台北4日電）節能家電減徵貨物稅措施將於今年6月中旬屆期，政府擬規劃延長至2029年底。國民黨立委黃建賓今天表示，推廣家電汰舊換新有一定成效，中斷相關獎助恐不利減碳能效，他已提案修法，刪除節能家電退稅優惠的施行截止日期，讓該項政策可常態辦理。

為節能減碳、促進綠色消費，針對民眾購買經核定能源效率分級為第1級或第2級的新電冰箱、冷暖氣機或除濕機，每台最高減徵貨物稅新台幣2000元的適用期間，實施期間至2025年6月14日。經濟部近期擬向財政部提出最新版稅式支出，預計延長至2029年底，有望成為立法院這會期優先法案。

由於節能家電減徵貨物稅措施將於今年6月中旬屆期，包含國民黨立委洪孟楷、王鴻薇、廖偉翔、林思銘、萬美玲，以及民進黨立委鍾佳濱、李坤城、郭國文等朝野立委，也都提案修正貨物稅條例相關條文，延長節能家電退稅優惠的期限至2027年、2029年不等。

黃建賓則認為，為鼓勵民眾踴躍使用節能家電，降低排碳量，應該將節能家電退稅優惠常態化。

黃建賓指出，據經濟部統計，民眾申請節能家電補助逾7成是申請冷氣，顯見該項政策確實有推動節電及減碳工作。工研院「家庭用電消費習慣調查」顯示，台灣近來推廣住宅家電汰舊換新具有一定成效，倘若中斷相關獎助恐不利減碳能效。

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黃建賓表示，家庭因經濟弱勢，無法省電節能，在國際上被稱為「能源貧戶」，這些家庭普遍問題是家中二手家電比例高，耗電量大電費高卻是唯一的選擇。據工研院調查，最低所得家戶中使用超過16年冷氣的比例為33.17%，若持續相關獎補助，可協助「能源貧窮」家庭更新節能家電。

黃建賓指出，為強化達成2050淨零排碳目標，同時又兼顧協助「能源貧窮」家庭更換節能家電，他提案修正貨物稅條例第11條之1條文，刪除節能家電退稅優惠的施行截止日期，讓該項政策可常態辦理，助益節電工作的推動。（編輯：林淑媛）1140404