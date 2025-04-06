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參演者談韌性演習：貼近真實慌亂辛苦盼找出資源缺口

2025/4/6 16:55（4/6 17:06 更新）
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首場全社會防衛韌性實地演習3月27日在台南登場，台南市虎尾寮民間緊急救援隊等團體在充當臨時醫院的「擴充急救醫療場所」檢傷、分類、治療。（台南市虎尾寮民間緊急救援隊提供）中央社記者高華謙傳真 114年4月6日
首場全社會防衛韌性實地演習3月27日在台南登場，台南市虎尾寮民間緊急救援隊等團體在充當臨時醫院的「擴充急救醫療場所」檢傷、分類、治療。（台南市虎尾寮民間緊急救援隊提供）中央社記者高華謙傳真 114年4月6日
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（中央社記者高華謙台北6日電）全社會防衛韌性首場實地演習日前在台南市登場，參演人員指出，從未演練過上百名傷患大量湧入，現場貼近真實讓「大家很慌亂辛苦」，這次是要透過實際嘗試以找出資源缺口改善，並讓參與者彼此建立人脈網絡。

首場全社會防衛韌性實地演習3月27日在台南登場，採「有想定、無劇本」方式進行，模擬台南市安平港旅客服務中心發生爆炸及海嘯同時來襲，在無軍方協助下，驗證政府與民間面臨災害應變合作能力。

台南市虎尾寮民間緊急救援隊此次是支援傷患的檢傷、分類、包紮、後送等任務，身兼里長的救援隊長黃英慈告訴中央社記者，這次演練設定所有狀況同時發生，災難現場一下子湧入約200名傷患，紮實演練2小時，「隊員回去都累到癱在那裡」，與過去民安演習傷患少、免送醫，按狀況一二三逐步演練完全不同。

台南市虎尾寮民間緊急救援隊隊長黃英慈說，雖然這次演習還是有排定流程與順序，傷患也是用化妝或貼紙模擬傷勢，但真的比較逼真，紮實演練2小時，隊員都累癱。（台南市虎尾寮民間緊急救援隊提供）中央社記者高華謙傳真 114年4月6日
台南市虎尾寮民間緊急救援隊隊長黃英慈說，雖然這次演習還是有排定流程與順序，傷患也是用化妝或貼紙模擬傷勢，但真的比較逼真，紮實演練2小時，隊員都累癱。（台南市虎尾寮民間緊急救援隊提供）中央社記者高華謙傳真 114年4月6日

黃英慈說，演練現場雖然有排定流程與順序，傷患也是用化妝、或貼一張紙來模擬傷勢，但現場氣氛確實跟真實狀況較類似，以救援隊曾參與高雄氣爆、台南維冠大樓倒塌等救災經驗來說，真的沒遇過這麼大量的傷患，收穫很多。

黃英慈認為，以往演練都流於形式，但演習就應貼近真實，像近期台中新光三越氣爆也屬於爆炸案，應在日常演練時就讓民眾知道政府與民間單位要怎麼配合，盡力把傷害降到最低。

此外，國軍購置的「前進外科小組」裝備也首度亮相。參與演習規劃的奇美醫院急診醫學部緊急醫療系統科主任蔡長志說，這套裝備在戰時主要是挺進戰線附近開「救命刀」，處理心臟、頭顱等嚴重外傷手術，再協助傷患撐到後線醫院治療，因此須便利攜帶移動，只會有最基本的麻醉藥物、呼吸器、開刀器材等，絕不像醫院整齊完備。

蔡長志指出，民間醫護人員對這套裝備很陌生，儘管對外傷科醫師執行手術不至於造成影響，但仍需要時間熟悉，這次演習是很好的學習機會；特別是過去演習都是看劇本，假想「送到醫院就OK」，不太重視醫療體系，但這次不僅真的集結醫護，並事先為衛生所醫護人員與民防大隊進行訓練與桌上推演。

蔡長志讚許，這次全社會防衛韌性演習律定「不打分數」，能感受到參與者都不是為了評分演出，而是要實際嘗試並找出問題，「雖然大家很慌亂、辛苦，但這本來就不應該是一場完美的演習，而要找出下一步怎麼改善」。

針對這次充當臨時醫院的「擴充急救醫療場所」，蔡長志認為，演練現場規模已做到很大，但畢竟醫院擁有的後勤資源如藥師、環境清潔、病床安全輸送仍不足夠，「離一家醫院還是非常遙遠」，甚至在災害時能否持續供藥、運作達一到兩週、人力輪替等問題，都需要持續思考。

至於現行醫護人力已吃緊，真實災難來臨時全社會要如何應處。蔡長志指出，災難發生時，醫病間確實會供需失衡，不過一般醫療需求會下降，外傷需求將大幅提升，因此平時應儲備更多外傷科醫師，或訓練其他科別的醫護；民眾也要有基本救護救命能力，建議政府可思考國外「災難管理」模式，要有專責單位負責整合、準備應對災難發生。

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內政部次長馬士元表示，此次演習除了要找出資源缺口改善，也要讓參與者彼此建立人脈網絡，從中央、地方到民間透過演習聯繫協調，未來發生災害就能對彼此有一定了解與信任。

馬士元觀察，民眾在這次演習裡，想定是接受志工與政府的醫療照顧，但若發生大規模災害，警消與軍人都會非常忙碌，因此未來城鎮韌性演習要逐步讓民眾從「無助到互助」，民眾要能有秩序地編組、排班、清潔等；此外，雖然這次演習的相關資源仍在周邊待命，但棚架都要從頭搭起，已有很大突破，未來要循序達成「從0開始」目標。（編輯：林克倫、楊蘭軒）1140406

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首場全社會防衛韌性實地演習3月27日在台南登場，想定台南市安平港旅客服務中心發生爆炸案，包括中央防爆小組、消防員與台南市虎尾寮民間緊急救援隊（黃衣者）都出動。（台南市虎尾寮民間緊急救援隊提供）中央社記者高華謙傳真 114年4月6日
首場全社會防衛韌性實地演習3月27日在台南登場，想定台南市安平港旅客服務中心發生爆炸案，包括中央防爆小組、消防員與台南市虎尾寮民間緊急救援隊（黃衣者）都出動。（台南市虎尾寮民間緊急救援隊提供）中央社記者高華謙傳真 114年4月6日
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