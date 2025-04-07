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黃國昌：卓榮泰願到立院報告 並提供衝擊影響評估

2025/4/7 18:05（4/7 18:11 更新）
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因應美國對等關稅衝擊，行政院7日下午邀立法院朝野各黨團在政院共商國是，行政院長卓榮泰（左7）、副院長鄭麗君（右6）、秘書長龔明鑫（右5）、國民黨團總召傅崐萁（左6）、書記長王鴻薇（左4）、首席副書記長羅智強（左2）、民進黨團總召柯建銘（右7）、幹事長吳思瑤（右3）、書記長陳培瑜（右1），民眾黨團總召黃國昌（左5）、副總召張啓楷（左3）等出席。中央社記者張皓安攝 114年4月7日
因應美國對等關稅衝擊，行政院7日下午邀立法院朝野各黨團在政院共商國是，行政院長卓榮泰（左7）、副院長鄭麗君（右6）、秘書長龔明鑫（右5）、國民黨團總召傅崐萁（左6）、書記長王鴻薇（左4）、首席副書記長羅智強（左2）、民進黨團總召柯建銘（右7）、幹事長吳思瑤（右3）、書記長陳培瑜（右1），民眾黨團總召黃國昌（左5）、副總召張啓楷（左3）等出席。中央社記者張皓安攝 114年4月7日
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（中央社記者高華謙、葉素萍台北7日電）行政院為因應美國對等關稅衝擊，今天邀立法院朝野各黨團會商。民眾黨團總召黃國昌說，行政院長卓榮泰已承諾願意到立法院報告，也願意提供衝擊影響評估，希望盡速履行承諾。

美國總統川普（Donald Trump）宣布對台課徵32%對等關稅，卓榮泰4日宣布，為協助農工產業將推出880億元協助方案，將主動邀請國會朝野共商國是，期盼能以最大共識、最快速度編列特別預算。行政院今天下午2時邀立法院朝野黨團到行政院進行閉門會議。

黃國昌下午4時16分出面說明，民眾黨立院黨團本於最大誠意與善意赴行政院聽取報告，同時要理解行政院採行措施、以及需要國會如何協助，民眾黨一定把國家利益放在最重要地方。

黃國昌說，卓榮泰很有雅量，承認行政院提供簡報內容過於簡略；民眾黨團今天提出，應做全面衝擊影響評估，才能理性判斷目前簡略方案能否解決第一輪問題，同時民眾黨也針對政院提出方案不足之處善意提供建議。

民眾黨副總召張啓楷則說，卓榮泰允諾到立法院進行專案報告，明天下午立法院長韓國瑜會找三黨黨團討論，原則上本週專案報告，希望盡快排出時間，釐清怎麼跟美國談等議題，另還有警察人員人事條例覆議案也希望能盡快在立法院處理。

張啓楷表示，在歷時2小時15分鐘的會議中，民進黨團總召柯建銘就講了30分至40分鐘，導致很多重要事情無法談，他也提出希望明天不要杯葛立院，讓行政院好好報告，但民進黨團幹事長吳思瑤不允諾。

張啓楷說，民眾黨團在會中有提出應趕快談判，以及很多農民關心美國農產品進來對台灣會是多大衝擊，卓榮泰則說會盡量爭取。此外，也呼籲總統賴清德趕快出面邀請各行各業與各黨領袖召開國是會議。

民眾黨團幹事長陳昭姿則說，希望行政部門前往立法院談的時候帶著充足資訊，但行政院有提及許多都是機密，卓榮泰還說，「誰去談、怎麼談、何時談都不是我們能夠決定的」。

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陳昭姿表示，她在會中也提及，大家應好好面對國難，大罷免場合行政官員是否不要上台，但卓榮泰講不出話來。

除了民眾黨團3長出席外，今天出席者還包括卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、政委楊珍妮；民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜；國民黨團總召傅崐萁、書記長王鴻薇、副書記長羅智強。（編輯：林興盟）1140407

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行政院7日下午邀立法院朝野各黨團在政院共商國是，以因應美國對等關稅衝擊，過程採閉門會議。民眾黨立院黨團總召黃國昌（左）出席，與行政院長卓榮泰（右）握手致意。中央社記者張皓安攝 114年4月7日
行政院7日下午邀立法院朝野各黨團在政院共商國是，以因應美國對等關稅衝擊，過程採閉門會議。民眾黨立院黨團總召黃國昌（左）出席，與行政院長卓榮泰（右）握手致意。中央社記者張皓安攝 114年4月7日
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