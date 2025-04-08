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台不祭報復關稅 美前官員：與中國鮮明對比助談判

2025/4/8 07:39（4/8 08:58 更新）
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中華民國國旗與美國國旗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓7日專電）台灣不採報復手段回應川普關稅，願從零關稅談起。前美國APEC官員王曉岷今天指出，這樣的和解態度與中國回敬美國的做法呈鮮明對比，非正式談判可能很快開始。另有學者提到，台美推動類「美墨加貿易協定」協議有難度。

面對美國總統川普廣徵的10%基準關稅，外加32%的對等關稅，總統賴清德6日宣布，台灣沒有計劃採取關稅報復；談判關稅可以從比照美加墨自貿協定，從台美「零關稅」開始談起。

前美國國務院亞太經濟合作會議（APEC）資深官員王曉岷（Robert Wang）今天接受中央社記者書面訪問指出，賴總統的和解回應會受到美國政府的歡迎，在與北京立即採取報復行動形成鮮明對比下，更是如此。

王曉岷說，台灣的回應可能會引起美國高階官員注意，其中可能包括最近才與台積電總裁魏哲家會晤的川普。此外，台灣拋出研究擴大美國貨品進入台灣的方式，應該是展開談判的良好起點。

華府智庫「資訊科技與創新基金會」（ITIF）負責全球創新政策的副總裁埃澤爾（Stephen Ezell）也認為，川普政府會歡迎降低美台關稅的討論。「不過話說回來，川普政府似乎希望將10%的關稅，作為所有進口產品輸美的基本門檻」。

川普宣布對中國再加徵34%的「對等關稅」，9日生效。中國也「回敬」美國34%的新關稅。川普今天再加碼課北京50%的新關稅。英國廣播公司（BBC）中文網形容，美中貿易戰進入「互掐脖子」階段。

台美比照「美墨加貿易協定」（USMCA），從「零關稅」開始談起方面，王曉岷推測台美非正式談判可能很快就會開始，但可能只會聚焦當前的關稅問題，而不是長期協議，但仍有利雙邊關係。

埃澤爾指出，資訊科技與創新基金會認為，對台灣及美國來說，達成像美墨加貿易協定的協議無疑是值得追求、稱讚的目標。然而，如此規模的協議談起來非常複雜耗時。

他說，美國貿易代表署（USTR）旗下單位相當捉襟見肘，在這種背景下，台美恐怕難以推動類「美墨加貿易協定」協議。短期內，台美雙邊投資協定這類的條約可能較為可行，長期目標或許是完成全面的自由貿易協定。

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「北美自由貿易協定」（North American Free Trade Agreement，NAFTA）1994生效，川普於第一任期砍掉重練，提出替代的「美墨加貿易協定」。在這兩項協定下，美國與2鄰國間幾乎沒有貿易壁壘，墨西哥受惠成為出口大國，輸美產品已成國家經濟命脈。

川普2日簽署政令讓加墨兩國在「美墨加貿易協定」內的銷美商品繼續享有關稅豁免；不適用這項協定者仍維持25%關稅。此外，加拿大外銷美國的能源商品、鉀肥要被課10%關稅。（編輯：韋樞）1140408

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