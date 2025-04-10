加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

台灣關係法46週年 AIT：強化關係履行對台承諾

2025/4/10 18:51（4/10 19:07 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北10日電）今天適逢「台灣關係法」46週年，美國在台協會於臉書發文表示，「台灣關係法」確認台灣的戰略重要性，並將美國對印太地區的長期承諾寫入法律，未來將致力強化美台關係，履行對台承諾。

美國在台協會（AIT）於官方臉書頁發文表示，今天是「台灣關係法」（The Taiwan Relations Act）46週年。在1979年4月10日，美國通過「台灣關係法」，確認台灣的戰略重要性，並將美國對印太地區的和平、穩定與繁榮的長期承諾寫入法律。

AIT指出，「台灣關係法」迄今持續作為區域穩定的關鍵支柱，未來美方將繼續在「台灣關係法」的基礎上擴展美台關係，並呈現美國政府與人民在貿易、科技、教育和安全等方面對台灣的廣泛與跨黨派支持。

AIT強調，展望未來，美方致力強化美台關係，推動在安全、經濟、科技等領域的合作及民間交流，履行「台灣關係法」的對台承諾，並為世界的和平繁榮做出貢獻。

google news透過 Google News追蹤中央社

AIT的貼文還附上「台灣關係法」第一頁和最後一頁的複印照片。

1978年12月，美國卡特政府宣布將於1979年元旦與中華人民共和國建交，中斷與中華民國（當今的台灣）最早於1913年建立的外交關係。中華民國在美國國會的眾多支持者為了維繫與台灣的各種非官方關係，推動台灣關係法（The Taiwan Relations Act）的立法，4月10日經卡特總統簽署後，追溯自1979年1月1日生效。 （編輯：黃國倫）1140410

#AIT
#卡特
#中華人民共和國
#台灣關係法
#國會
#美國在台協會
#臉書
卡特
千名音樂家推出無聲專輯 抗議英國著作權法修訂計畫已故美國前總統卡特獲葛萊美追授最佳有聲書獎
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

53
更多編輯台推薦新聞：