綠委要求政府嚴防中國貨借台洗產地 憂破壞台美關係

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（中央社實習記者朱英鳳、林敬殷台北11日電）多位民進黨立委今天舉行記者會，要求政府應強化查緝中國貨物，強調與美國關稅談判的同時，必須嚴防中國貨物利用台灣洗產地和傾銷，勿讓中國破壞台美經貿關係。

民進黨立委陳素月、賴瑞隆、蔡易餘、何欣純、沈伯洋今天在立法院召開「政府應嚴防中國貨傾銷、洗產地」記者會。

陳素月表示，美國總統川普在4月3日宣布對全球對等關稅，造成全球經濟震盪，4月10日又宣布暫緩90天，這90天是非常關鍵期。政府除了積極對外爭取談判，對內也要慎防這段時間，因中國仍維持高關稅下，今天已來到145%。面臨來自中國貨物的傾銷跟洗產地，不僅壓縮國內產業生存空間，洗產地造成國家跟美國談判的障礙，這是非常嚴重的問題，希望政府正視問題。

蔡易餘指出，此時正值與美方談判的關鍵期間，一定要遏止洗產地的狀況，除了提高罰則外，也要正視由國民黨立委陳玉珍提出的離島建設條例修法草案，鬆綁來自中國的商品、貨品進入的相關規定，訂定一個跟中央規定不一樣的自貿區規定，把離島變成台灣洗產地的破口，一旦台灣被美國認定中國洗產地的據點，台灣將面臨極大危機，民進黨團一定會全力阻擋。

何欣純說，美方最在意的就是洗產地問題，為了讓台灣日後在關稅談判時，爭取與美方最有利的談判空間，她建議，對於35%台灣製造的認定標準是否加嚴，另一個是如何罰則提高、增加稽核抽查的頻率、抽查的程度提高，能否取得美方信任，是台灣取得優惠關稅的關鍵，呼籲政府做好周全準備，洗產地的法規、制度及抽查機制，全部重新盤點，作為未來談判有利條件．

賴瑞隆表示，從2018年防堵中國產品透過台灣轉運美國後，洗產地案件數上升，當中國紅色供應被圍堵後，案件成長情況必定加劇。台灣必需加嚴查察、加重罰則，加大認定範圍，並期望最重罰則從新台幣300萬元以下提升至5000萬元以下，給予行政機關更大權限，杜絕任何洗產地行為，不讓不肖業者破壞台美間建立的信賴關係。

沈伯洋表示，針對陳玉珍的離島建設條例中，最近提出第18條之1的自經區，讓地方政府可以決定商品的種類和審查標準，然而，當中央決定權轉移至地方，將使中國產品變為台灣製造。他強調，必須擋下藍白聯手的法案，並加嚴現有的兩岸條例、貿易法的規定，還有清單的規定，更新要更為迅速，國貿署認定MIT（台灣製造）的例外條款必須嚴謹，若無嚴格法規限制，勢必衍生國安問題。

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財政部關務署稽核業務組副組長陳泰明說，對於違規轉運，海關會有事先的預防，事中的嚴查，事後的嚴罰。對高風險貨物，會要求輸出許可證及原產地證明書，對高風險廠商會函知貿易署，在核發產證時要加強審核；事中的嚴查部分，在比對出口人或貨名，若從中國大陸進來，居然要跑到美國去，也嚴查產地情況，是否違反違規轉運規定，海關也會加強巡倉，若遇不法加以攔阻。

經濟部貿易署貿易管理組副組長徐麗嵐表示，貿易署會進行全面性監測，挑出高風險的廠商。（編輯：蘇龍麒）1140411