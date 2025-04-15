藍聲援罷綠委團體成員 批司法雙標政治清算

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（中央社記者劉冠廷台北15日電）國民黨今天聲援遭檢調約談的罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷團成員表示，民進黨在政治清算，是司法雙標；針對罷免案涉不實連署，檢調上午到國民黨板橋區黨部搜索，國民黨發言人楊智伃說，黨中央已介入了解，並派律師協助，國民黨會力戰到底。

北檢昨天指揮調查局台北市調處兵分6路搜索，並以被告身分約談吳沛憶罷團領銜人李孝亮、吳思瑤罷團領銜人張克晉、「罷吳四騎士」賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安等6人。今天凌晨諭令劉思吟、賴苡任、滿志剛新台幣50萬元交保，李孝亮、劉女丈夫林叡30萬元交保，陳冠安20萬元交保，6人均限制出境出海。

國民黨立委王鴻薇、羅智強、徐巧芯、李彥秀、許宇甄和國民黨發言人楊智伃等人，今天上午召開「司法雙標，護航民進黨」記者會，高舉「正義青年加油」、「綠色恐怖，政治辦案」、「辦藍不辦綠，民主進監獄」等標語，表達抗議。

羅智強指出，檢調昨天兵分多路搜索藍營6名年輕人，這些人不是貪污、殺人、詐欺犯，檢調有必要像打仗一樣，闖進家門搜索並把人帶走，這就是民進黨赤裸裸的司法清算。

王鴻薇提到，民進黨不只1名立委助理涉入共諜案，交保金額只有新台幣20萬元，藍營年輕人只是協助罷免綠委，交保金額也要20萬元，司法怎麼可以這麼丟臉；她已得到消息，檢調很快就會轉向對國民黨台北市黨部動手，目的就是要摧毀台北市黨部協助台北市藍委反制罷免的連結力量。

針對罷免涉不實連署，檢調上午到國民黨板橋區黨部進行搜索。楊智伃表示，黨中央已經介入了解，並派律師協助攻防，國民黨會力戰到底。她呼籲大家站出來，繼續連署，為正義的青年發聲，團結面對無惡不赦的綠色恐怖。

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徐巧芯說，現在的民進黨比過去的國民黨還過分，用戒嚴式的暴力清算在野黨，只有大家勇敢站出來，才能對付正在戒嚴暴政的政府。李彥秀質疑，民進黨用司法檢調「辦藍不辦綠」，是否合乎辦案比例原則，相信大家都看在眼裡。

許宇甄說，公民團體無法查核錯假連署，查對的責任應該是在中選會，而非公民團體，而且罷藍團體也有很多的不實連署，但司法單位不辦就是不辦。（編輯：張若瑤、謝佳珍）1140415