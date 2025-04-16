軍官申請退伍潮？ 國防部：維持常數且今年大幅下降

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（中央社記者楊堯茹台北16日電）媒體報導國軍備戰壓力增加，出現軍官退伍申請潮。國防部今天表示，報導內容並非事實，近3年服役滿20年及滿10年退伍人數近於常數，今年迄今更大幅下降，且民國113年主動退伍人數較112年減少325人。

菱傳媒報導，由兩岸情勢升溫，軍校93年班的校級軍官今年已滿服役20年，符合請領月退俸資格，目前出現大退潮；另達到服役滿10年基本年限的104年班尉級軍官，也正「串聯申報退伍」。

對此，國防部上午透過新聞稿表示，經查近3年服役滿20年及滿10年退伍人數近於常數，今年迄今更大幅下降。媒體報導內容，並非事實。

國防部指出，國軍面臨少子化危機及企業競才衝擊，秉持「以人為本」哲學優化政策管理，削減形式主義、提升作業效率，並提供良好、合理待遇藉以攬才留才。目前已調增「志願役加給」及「戰鬥部隊加給」，期盼藉由長期的人才投資，為國軍帶來人力穩定、戰力提升的多重效益。

國防部說明，對於官兵切身相關的裝備或照顧，也不斷更新與精進，包括新式步槍以及新一代抗彈板，都將產製交軍；營區設施、優化生活環境的興安專案，去年底已經完成83案；攸關眷屬照顧的職務宿舍，去年底已新建380戶，並完成下個階段9案680戶規劃。

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國防部提到，在各項政策作為的努力下，人力成長已取得初步成效。113年主動退伍人數，較112年減少325人；113年留營率也較112年增加、達到82%，留營人數明顯增加，代表國軍官兵對於服役環境的優化有感。

國防部強調，國軍官兵以捍衛國家安全、守護家園，為無可旁貸的職責。面對日益嚴峻的威脅，官兵戮力戰備訓練、從未臨陣退縮，籲請媒體報導，勿以偏頗內容誤導視聽。（編輯：林克倫、張若瑤）1140416