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接任德國在台協會駐高雄名譽代表 張守慧：促交流

2025/4/16 13:36（4/16 14:06 更新）
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文藻外語大學教授張守慧（右）接任「德國在台協會駐高雄名譽代表」，德國在台協會日前在高雄舉辦交接典禮暨晚宴，典禮由德國在台協會處長許佑格（Dr. Jörg Polster）（右2）與高雄市長陳其邁（左）共同見證。（文藻外語大學提供）中央社記者林巧璉傳真 114年4月16日
文藻外語大學教授張守慧（右）接任「德國在台協會駐高雄名譽代表」，德國在台協會日前在高雄舉辦交接典禮暨晚宴，典禮由德國在台協會處長許佑格（Dr. Jörg Polster）（右2）與高雄市長陳其邁（左）共同見證。（文藻外語大學提供）中央社記者林巧璉傳真 114年4月16日
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（中央社記者林巧璉高雄16日電）新接任德國在台協會駐高雄名譽代表張守慧今天表示，她將著重文化、教育、語言等交流，尤其台積電在德國、高雄設廠，未來可為高科技產業的合作盡更多心力。

德國在台協會日前在高雄舉辦「南台灣榮譽代表」交接典禮暨晚宴，文藻外語大學德文系教授張守慧從前任南台灣榮譽代表、國立高雄大學教授曾梓峰手中交棒。典禮由德國在台協會處長許佑格（Dr. Jörg Polster）與高雄市長陳其邁共同見證。

張守慧多年來為台灣與德國交流盡心盡力，過去她曾獲頒德國在台協會「德台友誼獎章」。

張守慧今天接受中央社記者電訪表示，從小就熱愛歷史文化，學德語數十年，也從這個語言更了解德國人、猶太人等歷史。

「能讓台灣人更了解德國，或者幫助德國人更了解台灣，這些都是讓我很振奮的事」，張守慧長期在台德文化交流不遺餘力，也帶領文藻德文系翻譯團隊完成多本重要德文翻譯，其中最為人熟知的便是「梅克爾總理時代：從科學家到全球最具影響力領袖新典範」。更與高雄電影館共同策劃相關影展。

談及擔任「德國在台協會駐高雄名譽代表」的目標，張守慧說，自己的專長是文化、教育等交流，也將強化語言訓練和檢定。未來台積電工程師、眷屬若需要，也可以透過文藻推廣部設計量身打造的文化語言課程，讓可能需赴德的工程師等都能更加了解德國文化。

除了是在台研究德國文學的重要學者外，張守慧更是目前亞洲唯一教授意第緒語的學者。張守慧說，現今使用意第緒語的人口全球僅約300萬，意第緒語是猶太人的語言，以希伯來文字母寫成，這個語言是在猶太人被迫害流亡時發展出來的語言，在流亡過程中融合了德文語法、語意。

「研究意第緒語如同考古」，回憶起在德國留學期間與指導教授一起整理18世紀末的書籍手稿，張守慧說，有一回聽說緬因茲（Mainz）近郊一所猶太會堂即將重建，建築師發現藏在閣樓中的一批書籍手稿，她的教授趕緊帶著學生前往。

張守慧說，「我一輩子都記得那是一個下雪天，我們和老師一起坐火車把手稿運回來」，大家後來一邊清除手稿上的灰塵，一邊拼湊手稿，更用顯微鏡比對書上的浮水印，還原18世紀末一座城鎮的閱讀遺產與印刷文化，這件事還上了當地的報紙。

這樣的淵源也讓張守慧更加了解猶太人的歷史，近日也促成27日高雄歷史博物館「猶太大屠殺的記憶傳承」專題演講。此活動由文藻圖書館、以色列經濟文化辦事處以及高史博合辦，邀請倖存者的第3代分享祖母在集中營的經驗。

德國在台協會處長許佑格在交接典禮上指出，南台灣榮譽代表一職是由德國外交部核准任命，肩負強化德國與南台灣在經濟、文化及教育上的合作重任，並扮演雙邊溝通的橋梁角色。該職自2018年首度設立以來，由曾梓峰擔任首任代表，任內促成多項台德合作計畫，為雙邊關係奠定堅實基礎。

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陳其邁致詞時表示，德國是台灣的重要國際夥伴，雙方長期在經濟、科技與文化等領域維持密切交流。他特別提及高雄在推動淨零轉型的進展，已有多家德國企業積極參與。盼未來在文化、教育及產業等方面，與德國在台協會及德國經濟辦事處展開更緊密的合作。

張守慧表示，隨著南台灣在高科技、教育與文化領域的重要性日益提升，台德之間的互動與合作也愈加頻繁。尤其在台積電於德國設廠後，雙方開始面對前所未有的契機與挑戰。未來她將秉持專業精神與熱忱，致力於深化南台灣與德國之間的交流與合作，共同開創台德關係新篇章。（編輯：李淑華）1140416

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文藻外語大學教授張守慧（右2）過去在德國研究意第緒語，與指導教授提姆（Erika Timm）（右3）整理18世紀末的書籍手稿，研究情形刊登於當地報紙。（張守慧提供）中央社記者林巧璉傳真 114年4月16日
文藻外語大學教授張守慧（右2）過去在德國研究意第緒語，與指導教授提姆（Erika Timm）（右3）整理18世紀末的書籍手稿，研究情形刊登於當地報紙。（張守慧提供）中央社記者林巧璉傳真 114年4月16日
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