調降汽車關稅貨物稅？財政部：須通盤研議

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（中央社記者賴于榛台北17日電）因應美國對等關稅政策，外界關注台灣是否一併調降汽車關稅與貨物稅稅率。財政部今天表示，關稅調降涉及國內相關產業政策與產業發展，須與經濟部通盤考量。

因應美國對等關稅政策，台美談判進度受關注，包含非關稅貿易障礙談判是否可能損及農漁民權益，以及台灣是否將汽車、汽車零組件的關稅與貨物稅稅率一併調降。

行政院發言人李慧芝今天在行政院會後記者會指出，台灣經貿談判團隊與美國相關官員已於11日進行視訊會議，雙方的對話已經順利啟動，並針對台美對等關稅、非關稅貿易障礙、包括出口管制在內等其他多項經貿議題交換意見；台美都期待近期進行後續協商，政府會有最適合、最好的安排，但基於台美默契，談判細節不便多做說明。

李慧芝也說，每個國家在談判時都會確保各自國家利益，政府將衡平考量民眾的消費習慣、健康、國際標準據理力爭，也會在台美雙方互利共贏的基礎上，繼續與美國政府進行更有效、更有幫助的溝通與合作，為國家爭取最大利益。

至於協助業者方面，李慧芝說，協助產業升級轉型的政策並非補貼，許多國家都有支持產業升級的政策，行政院會在相關制度與規定下提供協助；政府推出的新台幣880億元產業支持方案，將持續納入第一線業者的想法，因此特別條例仍需調整，也期待行政院提出後，能獲得立法院朝野黨團支持。

對於是否調降汽車等關稅、貨物稅，財政部關務署副署長蘇淑貞在行政院會後記者會表示，關稅調降涉及國內相關產業政策與產業發展，須與經濟部通盤考量。

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此外，台灣經貿談判團隊11日與美國相關官員進行視訊會議，但華爾街日報報導，美國將英國、澳洲、日本、韓國和印度列為首輪優先談判國家，台灣沒有在名單內。知情人士表示，美方關稅談判有不同管道，例如美國貿易代表署（USTR）、美國財政部等，美國貿易代表署官員日前也證實已與台灣對話。

知情人士指出，USTR是台美談判、協商管道之一，雙方將在近期內進行後續協商，加強台美經貿合作。（編輯：謝佳珍）1140417