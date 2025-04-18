侯友宜籲朝野結束衝突停止大罷免、舉行國是會議

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（中央社記者黃旭昇新北18日電）北檢偵辦不實連署案，約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，黨主席朱立倫等人昨晚至北檢外抗議。新北市長侯友宜今天表示，朝野應結束對立跟衝突，停止大罷免，舉行國是會議。

侯友宜今天上午前往「永和新生地（大陳地區）更新單元3都市更新案開工典禮」，會後接受聯訪。記者詢問，侯友宜呼籲司法不要成為打壓政治異己的工具，昨天沒有參加北檢抗議，是否將聲援4月26日的凱道集會。

侯友宜表示，4月26日會去凱道。這段時間看見台灣內憂外患，過程中，如何快速地回應民意，面對世界的變局，要更團結。朝野更應該結束對立跟衝突，停止大罷免，舉行國是會議。

至於媒體詢問，他怎麼看昨晚在北檢的抗議，侯友宜說，這段時間，看到司法檢調很多都是選擇性辦案，不符合比例原則，為了司法能公平、公正，贏得司法的信心，一定要站出來共同呼籲，希望辦案過程，絕對不能成為打壓人民、打壓政治異己的工具。司法是要保護人民的，這是共同的理念。

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記者詢問，怎麼看台北市長蔣萬安主張倒閣，侯友宜是否會支持倒閣選項；他表示，倒閣只是方式之一，還有很多方式能快速回應民意，讓朝野能團結穩定。

侯友宜說，他要呼籲朝野一定要快速地停止大罷免，結束對立跟衝突，賴總統要出面舉行國是會議，一起共同面對台灣的變局，讓台灣穩定往前走，然後才能夠面對世界現在最重要的經濟衝擊的挑戰，這才是真正要走的路。（編輯：林恕暉）1140418