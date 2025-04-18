民進黨：蔣萬安帶頭踐踏司法 重創北市警公信力

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（中央社記者賴于榛台北18日電）國民黨主席朱立倫昨天號召黨公職到北檢抗議，台北市長蔣萬安也出席聲援。民進黨今天舉行記者會，批評蔣萬安身為台北市長，竟然一同違法闖入集會遊行禁制區、鼓勵違法集會，帶頭踐踏司法，重創台北市警察公信力。

北檢偵辦幽靈連署案，約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，國民黨主席朱立倫昨晚號召國民黨黨公職及支持者在北檢集結抗議，計有蔣萬安、桃園市長張善政，以及多名黨籍立委響應。

民進黨台北市議員顏若芳、趙怡翔、發言人吳崢今天舉行記者會，質疑蔣萬安帶頭違法。吳崢說，國民黨眾人公然知法犯法，闖入集會遊行禁制區且破壞拒馬，更不可思議的是，蔣萬安也一同違法，且鼓勵違法集會，這不良示範重創台北市警察公信力，也讓台北市長達6小時沒有法律與秩序。

吳崢表示，朱立倫號召藍營黨公職，公然違法聚眾，包圍司法單位，只因為國民黨涉犯偽造文書，就運用政治力量公然攻擊司法、傷害台灣法治社會基礎，事態非常嚴重。

吳崢說，台灣是法治社會，人人都有守法義務，刑法也明定偽造文書相關處罰，罷免死亡連署將近2000份，檢調當然要調查，且公職人員選罷法也規範「利用他人個人資料，未經同意偽造、假冒提議或連署者，處5年以下有期徒刑、拘役或科新台幣100萬元以下罰金。」

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他表示，選罷法這項修法還是國民黨去年12月20日在立法院強行三讀通過的，當時國民黨立委翁曉玲說死人連署、抄名冊的弊端「不要以為偽造連署會沒有事」、「請大家不要以身試法挑戰法律的界線」，國民黨現在卻為此展開政治集會、製造社會動亂。

吳崢也批評，蔣萬安的個人行為是將政黨利益凌駕於台北市法治之上，使台北市警察處於非常尷尬而且無法辯駁的境地，變成台北市警察最大的痛處、最大的包袱，而國民黨下午又要違法集會，試問蔣萬安又該如何捍衛警察的尊嚴跟法紀。（編輯：蘇志宗）1140418