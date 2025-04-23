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劉書彬引反分裂法批政府 綠：有這種立委還需敵人嗎

2025/4/23 13:43（4/23 13:56 更新）
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民進黨發言人吳崢23日召開「藍白，為什麼到現在還不反共？」記者會，質疑藍白無視中共對台極限施壓，持續和中國沆瀣一氣。（民進黨提供）中央社記者葉素萍傳真 114年4月23日
民進黨發言人吳崢23日召開「藍白，為什麼到現在還不反共？」記者會，質疑藍白無視中共對台極限施壓，持續和中國沆瀣一氣。（民進黨提供）中央社記者葉素萍傳真 114年4月23日
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（中央社記者葉素萍台北23日電）民眾黨立委劉書彬質詢時引用中國反分裂國家法，民進黨發言人吳崢今天質疑，立委在國會殿堂要求中華民國行政院長應遵循中國法律，如此驚人之言，非常可怕，「有這種立委，還需要敵人嗎？」

劉書彬昨天在立法院會質詢指出，中共的反分裂法提到，若台獨勢力以任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或發生將導致台灣從中國分裂出去的重大事變，得採取非和平方式捍衛國家主權和領土完整。

吳崢今天召開「藍白，為什麼到現在還不反共？」記者會，批評藍白無視中共對台極限施壓，持續和中國沆瀣一氣，在立法院擋國安法案，呼籲民眾看清並抵制不保台、不支持強化國安的藍白立委。

吳崢說，劉書彬的質詢簡報中，公然引用中華人民共和國「反分裂法」，甚至秀出中國環台軍演圖像，要求行政院不能說中國是境外敵對勢力，否則將觸怒中國；立法委員在國會殿堂要求中華民國行政院長應遵循中國的法律，如此驚人之言，非常可怕。

吳崢質疑，劉書彬是否在幫中共推動「一國兩制」，也要請教民眾黨主席兼黨團總召黃國昌，「要求台灣政府必須遵循中國法律，這就是民眾黨中央的官方立場嗎？」

另外，吳崢表示，國民黨主席朱立倫宣稱「紅共」要毀滅中華民國，但同時，國民黨副主席連勝文正在中國與中共進行交流，大談合作。

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吳崢指出，朱立倫根本在大玩兩面手法、欺騙台灣人民，「難道現在國民黨也要毀滅中華民國嗎？」

對於劉書彬質詢所引發的議論，民眾黨今天指出，民眾黨堅定捍衛中華民國主權，期許立委在發言與監督政府施政時，應該以中華民國利益為優先考量，避免守護台灣的立場遭曲解。（編輯：林克倫）1140423

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