前環保署主管涉性侵遭羈押 監院：已促機關落實防治

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（中央社記者高華謙台北23日電）前環保署環境督察總隊總隊長李健育涉性侵多名女職員，遭羈押禁見。監察院今天說，去年11月就通過對李健育的彈劾案，並糾正環境部，督促落實職場性騷擾防治作為，目前環境部已修訂性騷擾防治及處理要點等。

台中地檢署偵辦李健育在職期間涉嫌利用公務、出差機會，對多名女職員下手性侵，涉犯強制性交、強制猥褻、利用權勢猥褻等罪，聲押禁見獲准。

監委葉大華、王美玉、張菊芳今天透過新聞稿指出，監察院去年11月5日通過對李健育的彈劾案，移送懲戒法院審理，涉及刑事責任部分也移請法務部轉檢察機關依法辦理。監委肯認司法機關積極作為，相關究責結果也將作為公務人員重要警惕。

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此外，監委說，去年11月20日，針對原環保署或所轄單位得知李健育涉及性騷擾情事後處置過於消極被動，因此糾正環境部，並要求議處失職人員，同時持續督促環境部落實職場性騷擾防治作為。

監委表示，經監察院持續追蹤，環境部已修訂環境部工作場所性騷擾防治及處理要點、訂定標準作業流程，因應性別平等工作法及性騷擾防治法修正機關內部性騷擾相關規定。至於相關人員違失部分，環境部除給予口頭告誡，涉及機關首長及人事系統管理部分，環境部長已報請行政院衡酌核處，監察院正追蹤行政院後續處理情形。（編輯：翟思嘉）1140423