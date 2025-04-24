立院審查資安法 數發部：促各機關區域聯防

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（中央社記者王承中台北24日電）立法院交通委員會今天排審「資通安全管理法部分條文修正草案」等案，數位發展部長黃彥男表示，近年國內發生多起資安事件，顯示現行制度不足。本次修法旨在促進政府跨機關合作及區域聯防，提升公私部門資安防護能力，強化國家整體資安防護。

為強化納管機關資通安全管理，行政院會去年通過「資通安全管理法」部分條文修正草案，包含擴大資安稽核範圍，納入總統府與5院，另外，增訂納管機關對於危害國家資通安全產品有關下載、安裝或使用相關規範。

立法院交通委員會今天審查行政院函請審議，以及朝野立委所提的「資通安全管理法部分條文修正草案」等案，並邀請數位發展部長黃彥男列席報告備詢。

黃彥男指出，現行資通安全管理法自民國107年6月6日制定公布，到108年元旦正式實施以來，至今並未進行修法。近年全球資通安全威脅日益升高，政府與關鍵基礎設施頻頻成為駭客攻擊目標。如美國、歐盟、日本等國皆陸續強化資安立法與執法機制，以維護國家安全與經濟穩定。

黃彥男表示，現行資通安全管理法於108年正式施行，累積執行經驗後，發現部分條文無法有效回應新興資安風險與管理需求。近年國內陸續發生多起資安事件，如醫療院所遭入侵、機敏資料外洩、關鍵基礎設施遭攻擊等，顯示現行制度仍有不足，漏洞亟待追補。

黃彥男指出，本次修正草案旨在強化國家整體資通安全法律規範、促進政府跨機關合作及區域聯防，並提升公私部門的資安防護能力。

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黃彥男表示，總統賴清德於114年3月13日召開國安高層會議，並親自召開記者會，提出五大國安及統戰威脅以及17項的因應策略，其中提及各主管機關須防止敵對勢力透過網路、應用程式、AI等工具危害資安，爰應修正強化資通安全管理法，以健全國家資安環境並落實實施。

黃彥男指出，此次資通安全管理法修法，預期能帶來多方面的效益，尤其是在強化國家整體資安防護、提升公私部門資安韌性、因應新興威脅等方面更具前瞻性與實效性。（編輯：翟思嘉）1140424