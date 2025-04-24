加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
卓榮泰：4100億特別條例撥補台電千億 歲計賸餘支應
首頁 / 政治

立院審查資安法 數發部：促各機關區域聯防

2025/4/24 11:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北24日電）立法院交通委員會今天排審「資通安全管理法部分條文修正草案」等案，數位發展部長黃彥男表示，近年國內發生多起資安事件，顯示現行制度不足。本次修法旨在促進政府跨機關合作及區域聯防，提升公私部門資安防護能力，強化國家整體資安防護。

為強化納管機關資通安全管理，行政院會去年通過「資通安全管理法」部分條文修正草案，包含擴大資安稽核範圍，納入總統府與5院，另外，增訂納管機關對於危害國家資通安全產品有關下載、安裝或使用相關規範。

立法院交通委員會今天審查行政院函請審議，以及朝野立委所提的「資通安全管理法部分條文修正草案」等案，並邀請數位發展部長黃彥男列席報告備詢。

黃彥男指出，現行資通安全管理法自民國107年6月6日制定公布，到108年元旦正式實施以來，至今並未進行修法。近年全球資通安全威脅日益升高，政府與關鍵基礎設施頻頻成為駭客攻擊目標。如美國、歐盟、日本等國皆陸續強化資安立法與執法機制，以維護國家安全與經濟穩定。

黃彥男表示，現行資通安全管理法於108年正式施行，累積執行經驗後，發現部分條文無法有效回應新興資安風險與管理需求。近年國內陸續發生多起資安事件，如醫療院所遭入侵、機敏資料外洩、關鍵基礎設施遭攻擊等，顯示現行制度仍有不足，漏洞亟待追補。

黃彥男指出，本次修正草案旨在強化國家整體資通安全法律規範、促進政府跨機關合作及區域聯防，並提升公私部門的資安防護能力。

google news透過 Google News追蹤中央社

黃彥男表示，總統賴清德於114年3月13日召開國安高層會議，並親自召開記者會，提出五大國安及統戰威脅以及17項的因應策略，其中提及各主管機關須防止敵對勢力透過網路、應用程式、AI等工具危害資安，爰應修正強化資通安全管理法，以健全國家資安環境並落實實施。

黃彥男指出，此次資通安全管理法修法，預期能帶來多方面的效益，尤其是在強化國家整體資安防護、提升公私部門資安韌性、因應新興威脅等方面更具前瞻性與實效性。（編輯：翟思嘉）1140424

#黃彥男
#數發部
#資安法
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：