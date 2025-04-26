國軍將領異動 陳明華接任軍情局長

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（中央社記者吳書緯台北26日電）國軍將領人事將於5月1日異動，軍方人士證實，國防部參事陳明華中將接任軍情局長，國防部政戰局軍事新聞處長孫立方少將升任國防部政務辦公室主任並晉任中將，陸軍澎防部指揮官郭俊德中將接任參謀本部訓練參謀次長室次長。

軍方人士表示，國防部軍事情報局長楊靜瑟中將即將屆齡退伍，由陳明華中將接任軍情局長，國防部政務辦公室主任陳道輝中將調任海軍教育準則訓練發展指揮部指揮官，由孫立方升任國防部政務辦公室主任，並晉任中將。軍事新聞處長職務由副處長喬福駿上校暫代，並由孫立方協助相關新聞議題處理。

參謀本部訓練參謀次長室次長張俊志中將將屆齡退伍，由陸軍澎防部指揮官郭俊德中將接任，陸軍少將陳俊源升任澎防部指揮官，並晉任中將。

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此外，陸軍政戰將領人事也有異動，因陸軍後勤指揮部政戰主任辜麗都少將也屆齡退伍，牽動政戰人事異動；六軍團政戰主任張榮順少將調任陸軍後勤指揮部政戰主任，政戰學院院長謝勇維少將調任陸軍六軍團政戰主任，十軍團政戰主任唐永清少將則接任國防大學政戰學院院長。

軍方人士指出，陸軍金防部政戰主任鄭傑元少將將接任陸軍十軍團政戰主任，由國防大學軍事共同教學中心主任王石朋上校升任金防部政戰主任，並晉任少將。（編輯：翟思嘉）1140426