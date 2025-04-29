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汽車考照指差確認沒共識就公布？公路局：還在研議

2025/4/29 15:50
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（中央社記者林敬殷、余曉涵台北29日電）行人零死亡推動聯盟今天表示，交通部公路局上週邀請民間團體舉行意見交流會議，會後逕自將未達共識的「小客車指差確認」，列為政策對外公布，質疑公路局「假民團交流之名，行推鍋給民團之實」。民進黨立委林月琴譴責公路局，背棄對話誠信作為，盼勿再發生憾事。

公路局則回應，目前小型車考照新增「指差確認」僅為內部研議中項目，尚未公告，施行日也僅為預定並非確定，考量外界意見分歧，後續將依據交通實務、國內用路文化及社會共識，持續邀集相關單位進行研商，滾動式檢討修正，所有推動規劃均將秉持開放態度，廣納各界寶貴建議，未來任何新制規劃，將持續透過公開透明程序與社會溝通。

行人零死亡推動聯盟今天在立法院舉行「駕訓考照應改革，交通部勿將民團當政策背書工具」記者會，林月琴及台灣機車路權促進會、桃園市人本交通推動協會及第四維度等多個民間團體受邀出席。

行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧表示，交通部公路局在4月25日舉行「精進駕照考前、中、後相關制度意見交流會議」，公路局在會後向媒體表示，與民間交流會議後，6月2日起普通小客車駕照考試將新增停讓行人及指差確認項目，若未做到即不合格。

陳愷寧說，「小客車指差確認」並非民團在會議中所提的建議，民團在會中也對此表示不同意見，既無共識，公路局仍強推，到底是在急什麼，還想把民團當墊背，實在太不尊重，儼然是「假以民團交流之名，行推鍋給民團之實」，呼籲交通部公路局審慎思量、反省，勿將民間團體當成錯誤政策的背書工具。

林月琴指出，她認同交通部邀請公民團體與會，但也遺憾，公路局將民間團體當背書的橡皮圖章。

林月琴表示，交通部應建立一般駕駛與高齡駕駛回訓制度、重新檢討記點制度的設計，朝向逐步恢復違規舉發，與強化道安講習的執行，特別是闖紅燈及嚴重超速違規。此外，交通部應協助駕訓教育產業正常化發展，對教練與考官水準進行嚴格品管，這些都是她過去一再提及的問題，呼籲公路局參考民團的意見。

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行人零死亡推動聯盟理事林柏勛表示，「指差確認」適用於特定情境，應改為擺頭確認或確認視線死角。聯盟樂見台灣終於開始重視駕訓改革，但實際駕駛行為與駕訓現場的落差，以及公路局未來如何協同警政署、地方縣市弭平落差，也是一大挑戰。

林柏勛說，聯盟並不建議「普通小客車全面實行指差確認並作為考試標準」，上路後難以取締，更容易影響交通車流及安全，他建議改為在路口處及遇行穿線時，擺頭確認是否有行人準備過馬路，或確認視線死角等方式，來完善制度並保障行人安全。（編輯：楊蘭軒）1140429

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