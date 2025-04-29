經長問是否主張打下共機 陳玉珍：捍衛領空當然支持

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（中央社記者王承中台北29日電）國民黨立委陳玉珍今天表示，她擔心共機每天繞台，但賴政府卻一點能力都沒有。經濟部長郭智輝詢問陳玉珍，是否主張把共機打下來。陳玉珍說，如果共機穿越領空，當然就應該這樣做，這是保衛中華民國領空，她當然支持。

立法院今天繼續進行總質詢，國民黨立委陳玉珍指出，以現在的局勢來看，兩岸情勢可能會更差，應加強離島的自有水源，目前澎湖海水淡化就占水源的81%、馬祖是佔67%、金門只有0.5%，現在金門的水都是從大陸來。

列席備詢的郭智輝指出，如果陳玉珍也認同中國大陸會對台灣不友善，如果金門的民眾也這麼認為，政府願意重新考慮設計海水淡化的設施。

陳玉珍表示，以前馬政府時代兩岸不會打仗，但是現在賴政府每天說對岸是敵對勢力，她都覺得說不定兩岸有可能打仗。

郭智輝表示，現在中共軍機、軍艦每天來台灣周遭繞，陳玉珍的擔心是正確的，陳玉珍終於發現中國是境外敵對勢力。

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陳玉珍表示，她的擔心是因為共機每天在那邊繞，但是賴政府一點能力都沒有，共機都已經飛到台灣的天空，政府還不能打下來。郭智輝反問，「所以妳主張把它打下來」。陳玉珍說，「我支持啊，只要飛到領空就應該打下來」。

郭智輝再問，在金門上面飛的共機要不要打下來，陳玉珍表示，如果共機穿越領空，當然就應該這樣做，這是保衛中華民國領空，她當然支持。郭智輝則說，「我們終於有共識了。」（編輯：翟思嘉）1140429