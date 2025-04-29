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核三廠2號機將除役 盧秀燕：能源政策應隨機應變

2025/4/29 16:19（4/29 16:31 更新）
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核三廠2號機將於5月17日除役，對於經濟部長郭智輝29日表示，國內發電將大部分依靠火力發電。台中市長盧秀燕（前）對此說，政府的能源政策應可根據國際情勢隨機應變。中央社記者郝雪卿攝 114年4月29日
核三廠2號機將於5月17日除役，對於經濟部長郭智輝29日表示，國內發電將大部分依靠火力發電。台中市長盧秀燕（前）對此說，政府的能源政策應可根據國際情勢隨機應變。中央社記者郝雪卿攝 114年4月29日
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（中央社記者郝雪卿台中29日電）核三廠2號機將於5月17日除役，經濟部長郭智輝今天表示，國內發電將大部分依靠火力發電，台中市長盧秀燕對此指出，政府的能源政策應可根據國際情勢隨機應變。

對於全台最後1座運轉中的核能發電機的核三廠2號機將於5月17日除役，有媒體報導郭智輝今天在立法院接受媒體聯訪表示，國內大部分電力將依靠火力發電。

盧秀燕下午出席中部產業突圍策略論壇，會後針對郭智輝的發言接受媒體聯訪時表示，全台最大的火力發電廠中火就在台中市，她覺得政府的經營對策要能隨機應變，也許民進黨政府有其理念不錯，執政了也有權力執行理念，但隨著關稅海嘯來襲時刻，是不是還要這麼硬梆梆的讓能源處在風險當中。

盧秀燕認為，歐洲的葡萄牙、西班牙，甚至法國近日發生大停電，對國家經濟及民生都造成影響，國人也會對國內的能源政策有點擔心，如果中央政府就是硬梆梆一塊，不管外界的經濟環境如何，還是要這樣執行，將會增加人民及產業的不安。

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她覺得，經濟部長這段時間應該更清楚的向產業及人民說明替代電源是什麼、替代電源是否乾淨，是不是用更多的火力發電影響人民健康的替代能源。

盧秀燕也擔心電力是否足夠，會不會對產業或民生造成雪上加霜，她說，這樣的替代電源，會不會因成本提高，使得電價上漲，造成企業跟人民生活更辛苦。即使人民不用負擔，政府就要不斷編預算補貼，這也都是人民的納稅錢，政府也許可以根據國際經濟情勢，隨機應變一下。（編輯：李錫璋）1140429

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