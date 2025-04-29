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淡大邀日退役陸將演講 主講日本安保政策

2025/4/29 19:45（4/30 10:58 更新）
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淡江大學5月7日將邀請日本陸上自衛隊退役將領小川清史，以視訊方式發表演講。（蔡錫勲提供）中央社記者吳書緯傳真 114年4月30日
淡江大學5月7日將邀請日本陸上自衛隊退役將領小川清史，以視訊方式發表演講。（蔡錫勲提供）中央社記者吳書緯傳真 114年4月30日
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（中央社記者吳書緯台北29日電）近期日本退役將領與台灣密切交流，日本陸上自衛隊退役將領小川清史5月7日將透過視訊在台灣發表演講。邀請小川清史演講的淡江大學教授蔡錫勲表示，小川清史將以陸上自衛隊將領的思維，對台灣聽眾講述日本最新的安保政策。

小川清史5月7日將以「最近的日本安全保障政策」為題，以英文透過視訊方式進行演講，屆時淡江大學將於校內公開轉播。

小川清史畢業於日本防衛大學校，曾經至美國陸軍指揮參謀學院進修，曾擔任陸上自衛隊幹部學校長、陸上自衛隊西部方面總監，2017年以陸將（3星）階級退役，目前為日本安全保障戰略研究所、美日台研究會的上席研究員。

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淡江大學日本政經研究碩士班教授蔡錫勲今天告訴中央社記者，擔任行政院顧問的前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂與4月曾在淡大演講的日本退役將領小野田治，都是日本航空自衛隊出身，此次邀請陸上自衛隊出身的小川清史，盼帶給學生與前來旁聽的各界聽眾，來自陸上自衛隊的將領視野。

蔡錫勲說，小川清史退役後撰寫的著作與文章，曾論及中國問題日本與台灣要如何合作等，對於台灣議題有一定了解，而目前台灣聽到日本自衛隊的政策或是日本安全保障政策，都是透過間接管道或是透過日本政治人物的談話而來，但日本政治人物的發言受限於外交、政治辭令，往往會有所模糊，而日本自衛隊的退役將領的發言，從軍事角度會有更切實與冷靜的判斷，也能帶給台灣最新的日本安全保障政策觀點。（編輯：翟思嘉）1140429

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淡大邀日退役空將線上演講 學者盼台灣瞭解日方想法
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