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黃國昌指總統甩鍋在野黨 綠：匯率問題要回歸專業

2025/5/6 12:32
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（中央社記者陳俊華、林敬殷台北6日電）新台幣連日強力升值，民眾黨團總召黃國昌今天說，他擔心台灣中小企業撐不下去、勞工失業。他說，總統賴清德連匯率的事都能甩鍋給在野黨，令人嘆為觀止，賴總統指匯率不在台美經貿談判範圍中，在野黨將就此強力監督。

對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，匯率問題是專業問題，一定要回歸專業，不要只是政治炒作，賴總統昨天親上第一線向國人喊話清楚說明，國人要對台灣經濟體質有底氣、有信心，台灣在風雨飄搖的全球波動當中，台灣的經濟發展預測高於美國、中國，優於新加坡、韓國，大家要對台灣經濟發展體質要有信心，對政府要有信賴。

新台幣連日強升，引發外界關注衝擊台灣以外銷為主的產業結構，賴總統昨天透過錄影發表談話強調，台美談判不會提及匯率議題；非常遺憾看到許多政治人物的攻防，竟鎖定匯率議題進行炒作，造成市場的誤導與非理性的預期心理。

台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌上午受訪時表示，民眾黨對台灣有信心，問題是人民對賴政府沒信心，連匯率的事情賴總統都能甩鍋給在野黨，「真是令人嘆為觀止」。民眾黨團昨天舉行記者會，主題是提出4100億特別條例，鼓勵賴總統收看全程直播。

黃國昌說，他擔心的是台灣的中小企業，撐不下去要關門、多少勞工要失業，如果毛利率不夠高，企業早就虧到脫褲子。

黃國昌說，昨天唯一有意義的事情，是賴總統指匯率不在台美經貿談判的範圍中，這是民進黨政府對台灣人民做的承諾，在野黨一定會強力監督，站在人民跟產業的立場，好好監督民進黨說到做到，不要出賣台灣人民跟產業。

另外，民眾黨也透過新聞稿表示，賴政府對美國總統川普所提出的關稅變革，事前缺乏充分準備，事後更是欠缺彈性斡旋空間，讓業者只能自求多福；賴總統通篇回應充滿政治性語言，用話術來包裝真相，靠大內宣來洗腦人民，凡事推諉卸責，活在自我陶醉的假象中。

民眾黨說，將強力監督、緊盯賴政府在對美談判上，能堅守中華民國利益，並持續捍衛勞工權益，為提升產業競爭力而努力，不容賴政府「把台灣人當笨蛋」，說一套做一套欺騙民眾。

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對此，吳思瑤指出，賴總統跟央行昨天都清楚說明，短期內的匯率波動，來自於匯率市場的預期心理，也有外資匯入買超台股，診斷原因須就專業面去正確解讀跟評估。其次，行政部門也有責任防範禿鷹，避免任何禿鷹炒作破壞市場秩序，央行也已經採取行動，行政部門也宣示要打擊禿鷹不法操作行為，破壞市場秩序行為。

吳思瑤說，政治人物任何誇大或基於臆測，沒有專業評估或科學依據的說法，都可能加劇市場預期心理，都可能因此連帶影響匯率市場。她呼籲這段時間，政治人物要謹言慎行，不要成為匯率市場波動的幫兇，要基於事實做清楚陳述，否則，政治工作者一人一把號，各吹各的調，有誇大不實的言論，或基於臆測的看法，皆不利於匯市穩定。（編輯：楊凱翔）1140506

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